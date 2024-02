Videó: bemutatkozott az oroszok új szuperfegyvere - Hamarosan Ukrajnában találkozhatunk a 2Sz40-esekkel?

A napokban kezdett el az orosz Telegram és X csatornákon terjedni néhány felvétel az orosz szárazföldi erők új csúcsfegyveréről, a 2Sz-40 Floksz önjáró tarackról/aknavetőről. A tüzérségi eszköz meglehetősen érdekes koncepció.

A 2Sz-40 első prototípusai még 2016-ban mutatkoztak be, tavaly pedig az első sorozatgyártott példányok is legördültek a futószallagokról. Bár a videófelvétel a napokban jelent meg az interneten, a rendelkezésre álló gyártási adatok, illetve a videón látható időjárás alapján valószínűleg tavaly kora ősszel készült.

️️Exclusive: first ever video of Russia's new 2S40 pic.twitter.com/4z3EzWmx0A — SIMPLICIUS (Ѱ) February 4, 2024

A videón bemutatott 2Sz-40 önjáró tüzérségi eszköz, mely az orosz források szerint nagyon meredek szögben tüzelő nehéz aknavetőként és laposabb pályán tüzelő tarackként is alkalmazható.

Ugyanakkor a felvétellel számos probléma is akad: egyfelől az oroszok szerint a jármű két legnagyobb újítása a páncélzat és a "félautomata" löveg.

A videón látható az, hogy a löveg platformja egy közepesen páncélozott teherautó, amit az Ukrajnában előkerülő drónok, vagy a HIMARS rakéta-sorozatvető lövedékei szinte biztosan ki tudnak ütni. A félautomata koncepció tüzérségi eszközöknél azt jelenti, hogy a fegyver elsütés után az elhasznált hüvelyt azonnal kiveti.

Ez a technológia éles körülmények között a második világháború elején mutatkozott be.

Látványos az is, hogy a Floksz legénységének a fegyver hatékony működtetéséhez el kell hagynia a járművet. A videóból ki lehet számolni azt, hogy nyugodt körülmények között képzett legénységnek nagyjából 64 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy megállítsák a járművet, tűzkész állapotba hozzák, leadjanak egy lövést, majd odébbálljanak.

Összehasonlításképpen a gyakran a világ legmodernebb önjáró lövegének kikiáltott svéd Archer hasonló körülmények között 74 másodperc alatt áll meg, készül fel a tüzelésre, ad le három lövést, majd áll tovább, anélkül, hogy a legénységnek el kéne hagynia a járművet.

Címlapkép forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons