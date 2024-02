Kiderült, Vlagyimir Putyin pontosan miért utazik a NATO egyik legerősebb tagállamába

Hakan Fidan török külügyminiszter a Haber magántévécsatornának adott interjújában beszélt arról, hogy Vlagyimir Putyin a tervek szerint hamarosan Törökországba érkezik. Elárulta azt is, az orosz elnök látogatásának kiemelt célja, hogy egy új megközelítést dolgozzanak ki az ukrán gabonaexport Fekete-tengeren keresztül történő engedélyezésére Recep Tayyip Erdogan török elnökkel - írta meg az abcnews

Néhány nappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy februárban Törökországba, a NATO egyik legerősebb tagállamába látogat Vlagyimir Putyin. Törökország többször is próbált korábban közvetíteni Oroszország és Ukrajna közt a háború lezárása érdekében, nekik köszönhető a közel egy évet megélt fekete-tengeri gabonaalku is, amely az ukrán gabonaexport szabad áthaladását biztosította, amíg az oroszok ki nem léptek belőle.

Hakan Fidan mostani beszámolójából kiderült, hogy pontosan a gabonamegállapodás lehetséges megújítása lesz az egyik kiemelt téma Recep Tayyip Erdogan török elnök és Vlagyimir Putyin között.

A találkozón kiemelt figyelmet fordítanak majd egy új megközelítésre, amely biztosítaná az ukrán gabonaexportot a fekete-tengeren keresztül.

A török külügyminiszter beszélt arról is, hogy a két vezető találkozóján biztosan téma lesz Szíria biztonsági helyzete, továbbá Recep Tayyip Erdogan egyeztetni fog lehetséges energetikai együttműködésekről is Vlagyimir Putyinnal. Bár Fidan nem részletezte a látogatás pontos időpontját, a török sajtó február 12-ét említette, mint a várható dátumot.

A mostani találkozót várhatóan kiemelt figyelem övezi majd, tekintettel arra, hogy Vlagyimir Putyin 2020 óta nem járt NATO-országban, ekkor Angela Merkel német kancellár meghívására Németországban járt. Ezután a koronavírus-válság, majd az orosz-ukrán háború miatt ritkábbá váltak az orosz elnök külföldi útjai.

