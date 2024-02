Lecsapott a rettegett HIMARS-rendszer: egy miniszter is életét vesztette

Portfolio 2024. február 06. 10:30

Több orosz csatorna arról számolt be, hogy a luhanszki Liszicsanszk városában HIMARS-rakétatalálat ért egy születésnapi ünnepséget. A halottak között több, a „Luhanszki Népköztársaságban” pozíciót betöltő tisztviselő is van, köztük egy miniszter is.