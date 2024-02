Videó: támadásba lendült az ukrán Bradley, de szerencsétlen meglepetés várta

Az orosz haderő tavaly október óta nagy erőkkel ostromolja a donyecki Avgyijivkát: úgy néz ki, az elmúlt napokban sikerült megtörni a település védelmét és északi, déli irányból is elkezdtek benyomulni az orosz katonák a városba.

A térségbe vezényelt 47-es számú gépesített gyalogsági dandár keményen harcol az oroszokkal már tavaly november óta, a NATO-országokban képzett, NATO által felszerelt rohamdandár már súlyos veszteségeket okozott az ostromban résztvevő orosz erőknek.

Avgyijivka azonban súlyos helyzetben van most: a város belső területein folynak a harcok, a 47-esek ellentámadása pedig eddig nem sok látható eredményt hozott. Nemrég friss videó jött, melyen egy ukrán M2 Bradley próbál rányomulni az orosz csapatokra, de aknára fut és elveszti a lánctalpát. A lövészpáncélos megpróbál visszatolatni, de megakad és pár perc után hátrahagyják kezelői.

