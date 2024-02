Egyetlen videó, amely remekül leleplezi, hogy miért is hatástalan a légvédelem az orosz-ukrán háborúban

Bár az orosz védelmi minisztérium és a régiók kormányzói előszeretettel jelentik folyamatosan, hogy a „légvédelem működik”, és minden kijelölt célpontot megsemmisítettek, az alábbi videó egy alapos cáfolata az ilyen jellegű kijelentéseknek.

A felvételen ugyanis Oroszország legmodernebb légvédelmi rendszerei láthatóak: az előtérben az SZ-400-as légvédelmi rakétarendszer, míg a háttérben egy Tor-M1-es. Utóbbit ráadásul kifejezetten kis méretű, agresszív manőverezésre képes célpontok elfogására fejlesztették ki.

Footage of a pair of Ukrainian Storm Shadow/Scalp cruise missiles passing directly over a Russian S-400 battery in western Crimea as they head towards Belbek Airfield, 1/31. pic.twitter.com/Ljx9eQLFIJ