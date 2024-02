Forró volt a helyzet, de sikerült elkerülni az újabb nagy háborút: titkos hatalmi játszma állhat a váratlan konfliktus hátterében

Január közepén váratlan események borzolták a kedélyeket az iszlám világban: egy pillanatra felvillant egy kiterjedt háború rémének a lehetősége Irán és Pakisztán között. A hirtelen fellángoló ellentétek azóta teljesen elcsendesültek, sőt, úgy néz ki, hogy tovább mélyítik a kapcsolataikat a felek. Több lehetséges magyarázat is felmerült, hogy pontosan mi állhat az események hátterében, Teheránban azonnal Szaúd-Arábiát vélték felfedezni a bajkeverő szerepében. Joggal merül fel a kérdés, hogy mégis mi oka lehetne a gazdag arab olajországnak megkavarni az amúgy kifejezetten békés, baráti kapcsolatot a muszlim hatalmak között. Pedig akad néhány szempont.

Az örök szaúdi-perzsa ellentét

A hármas viszonyának megismeréséhez érdemes egy régi nagy rivalizálással, a Rijád és Teherán közötti ellentétek kibontásával kezdeni. 2023 márciusában az egész világot meglepte a hír: Irán és Szaúd-Arábia kibékült egymással, a megállapodást pedig Kína hozta tető alá. Már akkor sokan kételkedve álltak hozzá a dolgokhoz, rengeteg szakértő szerint ez „csak a látszat” volt. Az akkor bejelentett közeledés bizakodásra adott okot: megbeszélték, hogy helyreállítják a diplomáciai kapcsolatokat egymással, újra életbe lépnek a korábbi gazdasági, kereskedelmi és beruházási megállapodások, valamint tiszteletben tartják egymás belpolitikáját és megerősítik a „be nem avatkozás” elvét a másik politikai életébe. A biztatóan hangzó hírekkel kapcsolatban a világ rendkívül megosztott volt: Nyugaton sokan úgy vélték, hogy a kínai garanciák instabilitása miatt nincs remény a valódi változásra, míg az Egyesült Államokkal kritikusabb országokban az új világrendet ünnepelték.

Teherán és Rijád között évtized óta versenyfutás zajlik az iszlám világ vezető hatalmának pozíciójáért. Bár ez nem volt mindig így, az 1979-es iráni iszlám forradalom teljesen megváltoztatta a helyzetet. A Közel-Keleten szinte minden vezető attól kezdett félni, hogy az iszlamista eszmék elterjednek és népszerűvé válnak, ezzel veszélybe kerül a politikai vezetők hatalma. Ugyanez történt Szaúd-Arábiában is, ahol a névadó al-Szaúd család érezte a hatalmát veszélyben, ezért gyorsan elhidegült a két hatalom viszonya.

A fordulópont után az ellentétek egyre több területre terjedtek ki, mára pedig az lett a fő kérdés, hogy melyik ország tudja hitelesebben képviselni a muszlimokat szerte a világban.

A viszálykodás különösen a 2011-es arab tavasz eseményei után éleződött ki, amikor az iszlamista erők – átmenetileg – jelentősen megerősödtek a Közel-Keleten. A mozgalmakat Irán támogatta, míg Rijád igyekezett elnyomni ezeket, ez pedig proxiháborúk sorát robbantotta ki. Szíria és Jemen is a két ország hatalmi harcának színhelye lett, de Libanonban is megjelentek a rivális hatalmakhoz lojális politikai szemléletek. A kibékíthetetlennek tűnő ellentét gyakorlatilag minden területre kiterjedt: mindkét fél arra törekedett, hogy a lehető legtöbb módon tudja körbekeríteni vagy elszigetelni a másikat. A 2023-as – kissé váratlan – bejelentés alapjaiban nem változtatta meg a két ország hosszútávú biztonsági viszonyát.

Mind Teheránnak, mind pedig Rijádnak is a szomszédos hatalom maradt a fő riválisa, a megállapodás – egyelőre – inkább tűnik egy átmeneti fegyverszünetnek, mint egy valódi tartós békének.

A két hatalom rivalizálása közé vert éket Pakisztán, amely igyekszik egyensúlyozni közöttük, úgy, hogy közben az ország súlya egyáltalán nem elhanyagolható. A kevesebb mint egy éve bejelentett megállapodás éppen ezért nagy reményekkel kecsegtette Iszlámábádot. Számára a térségi béke a legfontosabb szempont, amely segíthet helyre billenteni a nehéz helyzetbe került gazdaságát, ehhez pedig minden pozitív külső lépés előrébb viheti. Az ország helyzetét különlegessé teszi, hogy 1998 óta atomhatalom. Bár a nukleáris fegyver kifejlesztése elsősorban a fő rivális, India elrettentésére történt, ennek ellenére nagy jelentősége van a Közel-Keleten. Jelenleg Pakisztán az egyetlen iszlám többségű ország, amely rendelkezik a fegyverrel. Erre egyébként pályázik még Irán és Szaúd-Arábia is, közelebb Irán jár a technológia kifejlesztéséhez.

Current nuclear warheads Russia: 5,899 US: 5,244 China: 410 France: 290 UK: 225 Pakistan: 170 India: 164 Israel: 90 North Korea: 30(SIPRI) {:url} — The (Spectator) January 31, 2024

Pakisztánt azonban a már említett gazdasági instabilitása kitetté teszi más országok befektetéseinek, a fejlődő gazdaság rászorul a külföldi hitelekre és beruházásokra. Jelenleg a súlyos eladósodottság kezd úrrá lenni az országban Kína irányába, ezért a függés csökkentése érdekében kénytelenek más támogatókat is találni. Szaúd-Arábia az iszlám világ egyik leggazdagabb országa, hatalmas pénzügyi keretekkel, így a szaúdi vezetés nagymértékben hozzá tudna járulni Iszlámábád megsegítéséhez, gazdaságának diverzifikálásához. Irán szintén nagyobb gazdasági hatalom, mint szomszédja, ráadásul hosszabb történelemmel és nagyobb tapasztalattal bírnak bizonyos erőforrások kitermelésében. Ez szintén arra ösztönzi az országot, hogy lavírozzon a két állam között.

Pakisztán és Szaúd-Arábia régi jó kapcsolatot ápol egymással. Mindkét országban az iszlám szunnita ága a meghatározó, amely segített szövetséget kovácsolni a felek között. Az erős kötelékeket jól jellemzi, hogy Iszlámábád a gazdasági nehézségei során gyakran támaszkodhatott az Rijád pénzügyi és energiaipari segítségeire. Hasonlóan ehhez, a dél-ázsiai ország humanitárius kérdésekben is számíthatott szövetségesére. A diplomáciai viszony azonban nem mindig felhőtlen: Iszlámábád korábban kritikát fogalmazott meg a Rijád vezette Iszlám Konferencia Szervezetével (Organisation of Islamic Cooperation – OIC) szemben, mivel szerintük az IOC nem állt ki kellően az ország érdekei mellett Kasmír kérdésében.

Erre válaszul Szaúd-Arábia megakasztotta néhány beruházását az országban, valamint inkább India felé kezdett el tapogatózni befektetési megállapodásokban.

A nagyhatalmi érdekek

A három ország kapcsolatrendszerének megismeréséhez nem elhanyagolható Kína tevékenységének elemzése. Ez nemcsak az iráni-szaúdi diplomáciai kiegyezés miatt kiemelkedő, hanem a keleti beruházások és pénzügyi támogatások fényében sem. Peking arra törekszik, hogy mindenütt megkeresse a legjobb üzleti lehetőségeket. Mivel mindegyik ország hatalmas potenciális piacot jelent, ezért Kína igyekezett a térségi konfliktusokat figyelmen kívül hagyva erős gazdasági kapcsolatokat kiépíteni. Bár ez elsőre úgy tűnhet, hogy mindegyik országnak kedvezett, valójában éppen a megosztottsághoz járult hozzá:

Szaúd-Arábia kiemelkedően fontos szereppel bír Peking energiaellátásában. Az olajmonarchia 2021-ben 87,6 millió tonna kőolajat szállított a keleti nagyhatalom számára, ami stratégiai fontosságúvá teszi. Ezen felül Kína a térségben az energiaforrások biztosítása mellett igyekszik gazdasági kapcsolatokat is kiépíteni, főleg a technológiai lehetőségeket figyelembe véve, mivel az ország jóléti helyzete jelentős piacot jelent a kínai termékek számára.

Ezen felül Kína a térségben az energiaforrások biztosítása mellett igyekszik gazdasági kapcsolatokat is kiépíteni, főleg a technológiai lehetőségeket figyelembe véve, mivel az ország jóléti helyzete jelentős piacot jelent a kínai termékek számára. Pakisztánon keresztül fut a kínai Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) egyik legfontosabb ága, a CPEC. Ez az országon keresztül köti össze Nyugat-Kína szárazföldi útvonalait a tengeri kikötőkkel. Bár az elképzelés egyáltalán nem zökkenőmentes, mégis komoly lehetőséget nyújt az egyik legnépesebb muszlim többségű állam számára.

Bár az elképzelés egyáltalán nem zökkenőmentes, mégis komoly lehetőséget nyújt az egyik legnépesebb muszlim többségű állam számára. Kína 2021-ben 400 milliárd dolláros megállapodást kötött Iránnal is. Ennek lényege szintén az energiaforrások eljuttatása lenne Kínába, és ennek az egyik szárnya a pakisztáni szárazföldi útvonalon keresztül vezetne. A megállapodás szerint a CPEC egyik leágazása eléri a perzsa hatalmat, ezen keresztül lehet szállítani majd az energiahordozót.

Elsőre ez a hármas megoldás úgy tűnik, hogy mindenkinek felér egy győzelemmel: Kína diverzifikálja a forrásait, a térség fejlődik, sőt a Peking felügyeletével létrejött egyezmény miatt a térségi béke is garantált. Bármilyen jól is hangzik ez, a valóság más képet mutat: Szaúd-Arábia úgy érezheti, hogy a hatalmas kínai-iráni megállapodás éppen őket lökné ki a pozíciójukból. Egyrészt minél több olajat vesz Teherántól Peking, annál kevesebbre lesz szüksége a világ többi részéről (bár a fogyasztás még növekszik, azonban a zöld energiaforradalom ezt a trendet is megakaszthatja). Ráadásul a perzsák nyersanyaga – a nyugati szankciók miatt – olcsóbb is, mint más országok hasonló energiahordozója, ezért versenyelőnyben van (bár kevésbé jövedelmező a kitermelők számára). Ezen felül

más is zavarja Rijádot: egyszerűen nem bízik meg a perzsa hatalomban, így Teherán gazdasági felemelkedését szintén veszélyként fogják fel.

Különösen akkor érthető ez, ha azzal is számolunk, hogy Irán gyakorlatilag körbezárta az Arab-félszigetet (kelet felől maga Irán, északról az iraki és szíriai síita milíciák, délnyugaton pedig a húszik jelentenek fejtörést Rijádnak).

This map of 's helps explain Washington's (failing) interventions in Russia, Ukraine, Chinese Xinjiang, , Afghanistan, Iran, Iraq, Syria And Yemen. #China — tim (anderson) January 14, 2022

Érdemes röviden az Egyesült Államokról is szót ejteni a hármassal kapcsolatban: Szaúd-Arábia régi szövetségese, míg Irán 1979 óta az egyik legnagyobb ellensége Amerikának. Ennél bonyolultabb viszont Pakisztán meghatározása. Washington afganisztáni műveletei idején Iszlámábád volt az amerikaiak egyik legfontosabb partnere, sőt, a terrorizmus elleni küzdelemben is együttműködtek a felek. Emlékezetes, hogy Oszáma bin-Láden terroristavezért is egy pakisztáni városban sikerült kiiktatniuk az amerikai különleges egységeknek, bár a rendelkezésre álló adatok szerint nem ismerték Iszlámábádban az al-Kaida vezetőjének tartózkodási helyét. A muszlim hatalom kínai közeledése miatt azonban megrendült a bizalom, ráadásul a 2021-es rossz emlékű amerikai kivonulás Afganisztánból azt eredményezte, hogy Washingtonnak nem sok érdeke maradt az országban.

Az pedig külön az Egyesült Államok kezére játszik, hogy a lázadó fegyveres csoportok elsősorban a nagy rivális, Kína beruházásait és állampolgárait támadják az országban.

Sőt, ha ezek a csoportok még Teherán számára is kellemetlenséget okoznak, az egy újabb hozadéka a működésüknek amerikai szempontból.

Mivel az említett proxiháborúk nem hoztak érdemi eredményt a szaúdiaknak, a hagyományos összecsapás pedig nem opció annak lehetséges drámai következményei miatt, ezért kézenfekvő, hogy új megoldást dolgozzanak ki Irán felemelkedésének megakadályozására. Irán már évek óta azt állítja, hogy Rijád a beludzs lázadók pénzelésével igyekszik ellentétet szítani a két hatalom között, hogy ezzel a CPEC iráni leágazása ellehetetlenüljön.

Szaúd-Arábiáról kiderült korábban, hogy aktívan finanszírozott radikális mozgalmakat, kérdés persze, hogy mennyire hagytak fel a félkatonai alakulatok pénzelésével.

A feltételezések ellenére érdemes kellő távolsággal kezelni Teherán állításait. Egyrészt az elmúlt évtizedek során kialakult iráni paranoia minden probléma mögött a fő ellenlábasokat, Izraelt, az Egyesült Államokat, valamint Szaúd-Arábiát sejti; másrészt pedig semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatott a világnak a kijelentések igazolására. Hasonló a logika mentén egyébként Pakisztánban a másik ősellenséget, Indiát sejtették az események hátterében. A tények eddig csak annyit igazoltak, hogy van a két iszlám katonai hatalom határvidékén egy olyan régió, ahol felfegyverzett radikálisok törekednek elérni az önrendelkezést, ehhez pedig hajlandóak mind Iránban, mind pedig Pakisztánban akciókat végrehajtani. Minden más egyelőre csak fikció.

Címlapkép forrása: BANDAR ALGALOUD / SAUDI KINGDOM COUNCIL / HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images