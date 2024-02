Kiszámolták: ekkora az esélye annak, hogy Oroszország tényleg megtámadja Európát

Szinte semmi esélye nincs annak, hogy középtávon megtámadja Oroszország Európát, hiszen nincsenek meg a kellő erőforrások Moszkvában ahhoz, hogy egy győzelemhez szükséges méretű hadsereget létrehozzon és fenntartson az orosz politikai vezetés – írja a Telegraphon megjelent véleménycikkében Andrew Lilico brit közgazdász.

Lilico abból az európai vezetők által hangoztatott, vélt problémából indul ki, hogy az Egyesült Államok magára hagyhatja Európát, ha Trump lesz az elnök;

a közgazdász szerint még ebben az esetben sem jelent Európára nézve reális fenyegetést Oroszország reguláris hadereje.

Lilico alaptézise az orosz gazdaság mérete és az orosz lakosság lélekszáma: az ország GDP-je az olasz GDP alig 85%-a, 140 milliós lakossága pedig kisebb, mint a francia és német lakosság együttesen. Hozzáteszi: nyilván ezeken a tényezőkön kívül egy csomó más dolog is befolyásolja egy haderő teljesítményét, például a morál, a terepviszonyok, a technológiai felszereltség és a képzettség.

De a gazdaság mérete fontos tényező, mivel tükrözi azt, hogy mennyi erőforrása van egy haderőnek, az ország lélekszáma pedig megmutatja, mekkora emberállományból lehet feltölteni egy adott haderőt.

A szerző megállapítja: ha egy ország gazdasága jobban teljesít, hatékonyabb haderőt tud kiépíteni, több pénz jut fegyverkezésre, képzésre. Ezt persze többé-kevésbé lehet ellensúlyozni egy nagyobb létszámú, rosszabbul felszerelt haderővel, de ez se feltétlen számszerűsíthető. Például az autoriter Oroszország valószínűleg könnyebben tud katonákat besorozni haderejébe, mint az európai demokratikus államok, viszont a személyi állomány morálja lehet, hogy alacsonyabb lesz. Lilico hozzáteszi: ez sem törvényszerű, mert vannak, akik szerint a liberális országok állampolgárai olyannyira „öngyűlölők” lettek, hogy nem szívesen harcolnának saját hazájukért, így a morált, mint tényező ki is veszi az összevetésből.

A matek a cikk végére marad. Az orosz gazdaság az EU gazdaságának 10%-a, az európai országok GDP-jük 1,3%-át költik védelmi kiadásokra, miközben Oroszországnál ez 6%. Nominálisan tehát az EU védelmi büdzséje még mindig kb. kétszer akkora, mint az orosz. Ha Oroszország ezt a hátrányt kompenzálni akarja, az EU haderejének 140%-át kell felállítania létszám tekintetében, vagyis létre kell hozniuk egy durván kétmilliós haderőt (az EU összes hadereje kb. 1,4 millió főt számlál). Ha Oroszország támad, a veszteség a védekezők kb. 150%-a lesz történelmi konfliktusokból kiindulva, tehát

oroszországnak durván hárommilliós haderőre van szüksége, ahhoz, hogy egyensúlyban legyenek az EU haderőivel.

Papíron ez most is megvan: az orosz reguláris erők 1,2 millió embert tartanak fegyverben, illetve van még 2 millió tartalékosuk is.

Ha viszont biztosan, vagy szinte biztosan győzni akar Oroszország egy támadóháborúban, nagyobb, ütőképesebb haderőre van szüksége, mint amivel az EU rendelkezik, nem elég az erőegyensúly.

Vagyis a hadi célú kiadásaik és / vagy a haderő létszámának duplázására, háromszorozására van szükség.

Lilico felhívja a figyelmet arra, hogy volt már, a Szovjetunió idején, hogy a védelmi büdzsé a GDP 12-15%-át érte el, ezt viszont a lényegesen nagyobb szovjet gazdaság sem bírta el, többek közt ennek köszönhető az 1980-as évek gazdasági válsága a szovjet blokkon belül.

A szankcióktól, embargóktól szenvedő orosz gazdaság a közgazdász szerint szinte biztosan összeomlana pár éven belül, ha dupláznák, netán tripláznák a védelmi kiadásokat.

A Telegraph vendégszerzője azzal zárja gondolatait, hogy szerinte teljesen kizárt, hogy az orosz haderő megtámadja Európát középhosszú távon, ugyanakkor nem kizárt, hogy Oroszország a közeljövőben is fenyegetést jelent majd kisebb szomszédjaira nézve.

A matek azt mutatja, hogy Oroszország egyszerűen nem rendelkezik kellő erőforrásokkal ahhoz, hogy komoly fenyegetés legyen középhosszú távon az Európai Unióra, főleg nem Nagy-Britanniára, ha a Nyugat továbbra is hisz abban, hogy van értelme harcolni, ha netán erre lesz szükség”

– zárja gondolatait Andrew Lilico.

Végül fontos hangsúlyozni: Lilico számítása Amerika segítségével egyáltalán nem is számol.

Széljegyzeten érdemes megjegyezni: a cikkben szerepel egy érdekes ábra is, melyen az látható, hogy történne az orosz támadás Európa ellen, ha ez netán mégis megtörténne. Az nem világos, hogy ez a szerző tette-e a cikkbe, vagy a Telegraph stábja érezte helyénvalónak a közlését. A közölt térkép szerint a legvalószínűbb konfliktus a NATO és Oroszország közt a Lengyelországot és a Balti-államokat elválasztó Suwalki-folyosó körül robbanhat ki.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images