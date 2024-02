Nem várt helyről jön a segítség: szó szerint a világ másik végéből kaphat fegyvereket Ukrajna

Ecuador összesen 10-12 darab Osza légvédelmi rakétarendszerrel rendelkezik, a szovjet eredetű fegyvereket korábban éppenséggel Ukrajnától vásárolta meg a dél-amerikai ország.

Ukrán források szerint Quito most 6 Oszát készül átadni Washingtonnak, cserébe az Egyesült Államok pedig modernebb légvédelmi rendszereket küld majd a latin-amerikai országnak. Nem kizárt, hogy ezzel megágyaznak majd más fegyvertípusok transzferjének is a későbbiekben: Ecuador az Oszák mellett ZU-23-2 légvédelmi gépágyúkat, RPG-7-es rakétagránátvetőket és Igla, illetve Sztrela vállról indítható légvédelmi rakétákat is tart hadrendben, raktáron.

Hivatalosan még sem Quito, sem Washington nem erősítette meg a fegyvertranszferről szóló híreket. Nem is biztos, hogy erre sor fog kerülni, Ecuador ugyanis semleges ország, amely igyekszik a keleti és nyugati hatalmakkal is jó kapcsolatot ápolni. Az Egyesült Államok ugyanakkor hathatós segítséget ígért az ecuadori kormánynak a kartelek elleni háborúban, nem kizárt, hogy ezzel el tudták érni, hogy a latin-amerikai ország szép csendben fegyvertámogatást nyújtson az ukrán haderőnek.

Címlapkép forrása: Azerbaijani Defence Ministry/Anadolu Agency/Getty Images. A címlapkép illusztráció, a