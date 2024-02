Patyomkin büszke lenne arra, ami most Oroszországban zajlik

Nyina L. Hruscsova, The New School

A Patyomkin-falvak különböző változatai azóta is az orosz történelem szerves részét képezik. A szovjet időkben az a kép, hogy a kommunizmus mindenki számára jobbá tette az életet, elfedte a rendszerszintű erőszakot és elnyomást. Ma pedig a Kreml fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy azt a benyomást keltse: Oroszország a stabilitás és az erő mintaképe, valamint, hogy a hálás nép lelkesen támogatja vezetőjét, Vlagyimir Putyint.

A színfalak mögött azonban a kiábrándultság, a kétségbeesés, a félelem és a düh jelei látszanak.

Ezt az igazságot láthatjuk a kortárs orosz filmekben és a televízióban, mivel a populáris kultúra nehezen tud teljes mértékben hazudni a politikai helyzetről. A fiú szava: vér az aszfalton című orosz krimiben az erőszakos és kaotikus politika erőszakos és kaotikus történéseket vált ki az utcákon. Amikor a vezetők úgy vélik, hogy az ellenség mindenhol leselkedik rájuk, és hogy a legjobb védekezés, ha elsőként támadnak, akkor nő a paranoia, az intolerancia és az agresszió.

Nem meglepő tehát, hogy amikor Putyin háborút folytat Ukrajna ellen, orosz gyerekek verik osztálytársaikat, tinédzserek veszik fel, ahogy helyi lakosokat támadnak meg, a felnőttek pedig utcai verekedésekbe keverednek.

A mai Oroszország egyáltalán nem a stabilitás és az elégedettség fellegvára, sem a jólét bástyája, ahogy azt a Kreml állítja. Bár az orosz GDP a nyugati szankciók ellenére tavaly több mint 3%-kal nőtt, ez aligha valódi, pláne nem fenntartható gazdasági dinamizmust tükröz. Ehelyett ebben a gazdasági adatban az látszik, hogy az állam hatalmas forrásokat ölt a védelmi ipari kiadásokra. Ezeket a forrásokat azonban valahonnan át kellett csoportosítani, és a katasztrófák sorozata – köztük súlyos infrastrukturális problémák, energiaellátási zavarok, gyárakban és raktárakban kitört tűzesetek – rámutat arra, hogy honnan történtek az elvonások.

Ráadásul az ukrajnai háború miatt tömeges kivándorlás indult el Oroszországból, köztük sok olyan ember hagyta el az országot, aki értékes szaktudással rendelkezik, így a cégek 85%-a most már a szakképzett munkaerő hiányáról számol be. Becslések szerint 2030-ra akár négymillió munkavállaló is hiányozhat az országból, ami körülbelül két százalékponttal csökkentené a GDP szintjét.

Mint minden diktatúrára, a Putyin-rezsimre is az jellemző, hogy ha minél több a probléma, annál hangosabb a propaganda.

Ez magyarázza azt, hogy tavaly novemberben – a Nemzeti Egység Napján – miért nyílt meg Moszkvában egy hatalmas „fórum és kiállítás”, amely egyszerűen az Oroszország nevet kapta. A hat hónapos kiállítást – amelyet úgy időzítettek, hogy a márciusi elnökválasztás után érjen véget –, az „ország nagyszabású kivetítésének” szánták, amelyen Oroszország „fő eredményeit” mutatják be az „áttörést jelentő felfedezésektől” az „iparban, a kultúrában és a sportban elért orosz győzelmekig”.

A kiállítás által bemutatott Oroszország lehet, hogy olyan dicsőséges, mint ahogy azt Putyin állítja, de a Patyomkin-falvakhoz hasonlóan ez is egy otromba kísérlet arra, hogy tetszetős hazugságokkal elfedjék a sötét igazságot. Ráadásul a kiállítást Putyin személyi kultuszának erősítésére is használják. Ebben az értelemben az esemény helyszínének megválasztása nem is lehetne megfelelőbb: a Nemzetgazdasági Teljesítmények Kiállítása (VDNKh) nevet viselő épületkomplexum ugyanis a sztálini tisztogatások csúcspontján épült.

A kiállításon mindenütt felbukkan Putyin, a komplexum pavilonjaiban elhelyezett óriásképernyőkön az látható, ahogy munkásokkal beszélget, orvosokkal találkozik és papokkal imádkozik. Eközben a kiállítás szuvenírboltjában az elnöktől származó idézetekkel ellátott termékeket árulnak. „Az orosz zászló senkit sem zavarhat” – hirdeti egy póló. „Egyformán tiszteletre méltó a barátunknak és az ellenségünknek lenni” – olvasható egy pulóveren.

Azoknak az oroszoknak, akik nem tudtak eljutni a VDNKh szuvenírboltjába, hasonló idézetek jelentek meg országszerte óriási szabadtéri kivetítőkön az év első két hetében. „A nemzet aranytartaléka a nép” – emlékeztették az oroszokat az utcákon. „Bármire képesek vagyunk, ha utunkat a hazaszeretet világítja meg.”

Ezt a nyelvezetet a szovjet diktátorok esetében már megismerhettük.

Senki sem tudja kiverni a fejéből azokat a plakátokat, amelyeken Sztálin terepszínű katonai zubbonyban fagylaltot osztogat boldog gyerekeknek, vagy a megművelt földek és parasztok tömegei fölé magasodva jelenik meg, vagy egyszerűen csak büszkén néz a távolba. Uralma idején mindenütt láthatók voltak az őt ábrázoló képek, azokat épületek oldalára helyezték fel, vagy felvonulásokon transzparensként vitték, sőt még szőnyegekbe is beleszőtték. A többi szovjet vezető idején, Lenintől Brezsnyevig, szintén készítettek olyan plakátokat, amelyek az egyszerre nagyívű és semmitmondó kijelentéseiket hirdették.

A jelenlegi Kreml-propaganda célja nem az, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy az élet Oroszországban biztonságos és virágzó.

Lehet, hogy eredetileg ez volt a cél, de ahogy az ukrajnai háború elhúzódott, úgy kellett Putyinnak is alkalmazkodnia ehhez. Most a sztálini narratívát visszhangozva – miszerint a szocializmus felé vezető út során egyre több kihívással kell megküzdeni, ami az osztályharc fokozódásával jár együtt – Putyin arra használja a propagandát, hogy felkészítse az oroszokat a további háborúra.

Ezt a törekvést alig leplezik. Január 14-én a VDNKh kiállításon a védelmi minisztérium „Hadsereg a gyerekeknek. A szakmák városa. Az ország jövője” elnevezést viselő pavilonja nyílt meg. Ugyanezen a napon zártak be egy másik moszkvai – a Zsidó Múzeumban (más néven Tolerancia Központban) megrendezett – kiállítást, amelynek címe „A per. Franz Kafka és a XX. századi művészet" volt.

Oroszországnak ma pontosan azokra az üzenetekre van szüksége, amelyeket a Kafka-kiállítás közvetített: a szovjet rendszer ugyan abszurd volt, de kíméletlen hatékonysággal tudott eltiporni ártatlan embereket. Ehelyett az oroszok által most hallott üzenetek napról napra militarizáltabbak és kevésbé toleránsak, ami egyfajta paravánként fedi el a látszat választásokat, a gyengülő gazdaságot és a burjánzó erőszakot. Patyomkin büszke lenne erre.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

