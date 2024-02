Teljesen félreértették eddig Kínát Washingtonban – Nagy fordulatot jeleznek Peking stratégiájában

Az Egyesült Államokban nagy felhördülést okozott a kijelentés 2021-ben, amikor Philip Davidson admirális kifejtette, hogy szerinte Kína a „következő hat évben” katonai lépéseket fog tenni Tajvan ellen. Az azóta eltelt időben a 2027-es évszám a „Davidson-dátum”-ként híresült el. A belengetett esztendő egyben nagyon fontos évforduló Kínában, ekkor lesz ugyanis százéves a kínai Népi Felszabadítási Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA). Bár sokan hajlamosak Washingtonban a kijelentést úgy venni, hogy eddigre kell felkészülnie az amerikai haderőnek a kínai invázióra,

sokan figyelmeztettek arra, hogy mindig készen kell állni egy nagyszabású hadműveletre a Távol-Keleten.

