Történelmi változás készül Európában: iszlamista párt egyesítené muszlim szavazók milliót

Új párt van alakulóban Németországban, amely egyes feltételezések szerint valójában nem más, mint Recep Tayyip Erdogan török elnök pártjának, az AKP-nek a helyi fiókpártja. A DAVA nevű szervezet a több milliós németországi törökséget akarja megszólítani konzervatív, iszlamista programmal, és már a júniusban esedékes európai parlamenti választásokon elindulna. Német politikusok arra figyelmeztetnek, hogy a párt Erdogan németországi befolyásszerzésének eszköze lehet, amivel a német és az EU-s politikára is hatással lehet.

Új német párt Erdogan-közeli vezetőkkel

Január végén robbant a hír, hogy új politikai erő alakul Németországban Demokrata Szövetség a Sokszínűségért és az Ébredésért (DAVA) néven. Az erről elsőként tudósító Bild am Sonntag azt írta, a „török–iszlamista” párt Recep Tayyip Erdogan török elnök pártja, az AKP németországi fiókpártja lenne. A politikai szervezet alapvetően a konzervatív beállítottságú török és más, iszlám hitű szavazókat szólítaná meg. Bár németül betűszóról van szó, a „DAVA” az arab és a török nyelvben „küldetést” jelent.

A DAVA egyelőre még csak politikai egyesületként van bejegyezve, de pártként is szeretnék regisztráltatni magukat, és terveik szerint elindulnának a most júniusban esedékes európai parlamenti választásokon, majd a 2025 őszén megtartandó Bundestag-választásokon. Már plakátarcot is kiszemeltek, méghozzá Mesut Özil, török származású volt német válogatott labdarúgó személyében, aki jól ismert Erdoganhoz fűződő baráti viszonyáról, több alkalommal is fotózkodtak együtt.

Törökországi plakát Mesut Özil és Recep Tayyip Erdogan 2018-as közös fotójával. Forrás: Gokhan Yilmaz/Anadolu Agency/Getty Images

A DAVA vezetői tagadják, hogy az AKP fiókszervezete lennének, és hogy Erdogan elnök bármilyen befolyással is lenne rájuk.

Minket nem Erdogan úr irányít, nem ő finanszíroz. Nem vagyunk a törökországi AKP meghosszabbított keze

– nyilatkozta Mustafa Yoldas, a leendő párt EP-listájának harmadik helyezettje.

Bár bizonyíték valóban nincs a török elnök és pártja közreműködésére, feltűnő, hogy

a DAVA vezetői Erdoganhoz szorosan kapcsolódó szervezetekben töltöttek be tisztségeket.

Yoldas például a Millî Görüş nevű, a politikai iszlámot követő nemzetközi török diaszpóraszervezet funkcionáriusa volt, amelyet a német alkotmányvédelmi hivatal is megfigyelés alatt tart. A nemzetközi szervezet célja, hogy a társadalmi és politikai rendszert az iszlám értékeinek megfelelően alakítsa át. A Millî Görüş egyértelműen az erdogani „soft power” egyik fontos letéteményese.

A lista első helyezettje egy bizonyos Fatih Zingal, aki a Nemzetközi Demokraták Uniójának (UID), az AKP elsősorban Németországban tevékenykedő lobbiszervezetének dolgozott, és egyik szervezője volt Erdogan németországi törökök körében vitt választási kampányának. A második helyezett, Ali Ihsan Ünlü a török állami vallásügyi hivatal, a Diyanet németországi fiókszervezetéből, a DITIB-ből érkezett.

Mekkora potenciálja lehet a pártnak?

A muszlim vallású német állampolgárok számát tekintve a DAVA-nak akár 5 millió potenciális szavazója is lehet. Azonban mivel a párt láthatóan elsősorban a török származású választókra fókuszál, más országokból származó (szír, afgán, kurd, palesztin stb.) muszlimok vélhetően kevesebben szavaznak majd rá. És a németországi törökök közül sem mindenki vallásos, konzervatív beállítottságú és Erdogan szavazója.

Kik Erdogan szavazói Németországban? A németországi törökök jelenleg mintegy 2,9 millióan vannak, közülük 1,5 millióan választásra jogosultak Törökországban. A 2023-as elnökválasztás második fordulójában 732 ezer németországi török szavazott. Míg a választáson Erdogan összességében 52 százalékkal győzött ellenzéki kihívójával szemben, a németországi törökök körében 67 százalékkal lett első, ami nagyjából félmillió szavazót jelent. A Németországban élő, török állampolgársággal rendelkező törökök több mint kétharmada tehát Erdogan híve. Bár a DAVA-ra csak azok szavazhatnak majd, akiknek német állampolgársága (is) van, ez a szám nagyjából mutatja a németországi Erdogan-szimpatizánsok nagyságrendjét.

A Der Spiegelnek nyilatkozó migrációkutató, Caner Aver úgy vélte, a párt egy-két mandátumot gyűjthet be az EP-választásokon. Aver szerint a török származású német választókat a DAVA mellé sorakoztathatja fel, hogy a migrációellenes Alternatíva Németországnak (AfD) már a második legnagyobb politikai erő Németországban, és a konzervatív pártok is jobbra tolódnak. Másrészt mobilizálhatja őket az is, hogy a német pártok alapvetően Izrael-barátok, míg a németországi törökök nem meglepő módon a palesztinok mellett állnak a konfliktusban.

Mi a párt programja?

A párt Tagesschau.de által ismertetett választási programja kimondja:

az iszlám Németország integráns része.

A DAVA szeretne befolyással lenni az iskolai tantervekre, a médiára és a közigazgatásra is, hogy „előmozdítsa egy reális és pozitív kép kialakulását az iszlámról”. Az iskolai tankönyvekben például átírnák azokat a részeket, amelyek szerintük helytelenül mutatják be az iszlámot. Azt nem konkretizálják, hogy mi az iszlám szerintük helytelen, illetve helyes ábrázolása. A párt a törvény erejével is szembeszállna az „iszlámellenességgel”, bár azt sem részletezik, pontosan mi esne ebbe a kategóriába.

A program hangsúlyozza a „hagyományos családszerkezet” fontosságát mint a társadalom alapját, valamint elutasítja a „genderideológiát” és az abortuszt. A DAVA erős jóléti államot építene, ugyanakkor gazdaság- és pénzügypolitikai terveit nem részletezi.

A külpolitikai program is meglehetősen hiányos: nem kerül említésre a német haderő (Bundeswehr), a NATO, az ukrajnai háború, valamint az Egyesült Államokhoz és Kínához való viszony, és ami még meglepőbb, a török–német kapcsolatok sem. Szó esik viszont az izraeli–palesztin konfliktusról, mellyel kapcsolatban a kétállami megoldást hangsúlyozzák, vagyis Izrael mellett egyönálló palesztin állam létrehozását.

Baklavák a német és a török zászló színeiben Düsseldorfban. Forrás: Jérôme / Wikimedia Commons

Aggodalmak a DAVA miatt

Több német politikus is aggodalmát fejezte ki a DAVA létrejötte miatt, a belügyminisztérium pedig azt írta, elfogadhatatlanok a német választások külső befolyásolására vonatkozó kísérletek.

Saskia Esken, a vezető kormánypárt, a szociáldemokrata SPD elnöke kijelentette, fontos, hogy a török származású polgárok számára is világossá tegyék, „hogy Németország összetartozik, hogy egy nép vagyunk”, és nem engedhetik, hogy „Recep Tayyip Erdogan megosztó tendenciái” szerepet játsszanak az országban.

A szintén szociáldemokrata Michael Roth, a Bundestag külügyi bizottságának elnöke szerint „nagyon, nagyon veszélyes”, ha egy párt egy etnikai csoportban akarja megtalálni a bázisát. Úgy véli, Erdogan „autoriter politikája” veszélyezteti Németország társadalmi békéjét, elképzelései összeegyeztethetetlenek a német demokráciafelfogással és az alkotmánnyal.

Jens Spahn, a legnagyobb ellenzéki párt(szövetség), a CDU/CSU frakcióvezető-helyettese arra figyelmeztetett, hogy egy AKP-fiókpárt

egy újabb szélsőséges párt lenne Németországban.

Christoph de Vries, a CDU belpolitikai szakértője azt mondta, szoros figyelemmel kell kísérni egy ilyen párt minden tevékenységét és a török kormányhoz fűződő kapcsolatait, és be kell avatkozni, ha a török vezetés közvetlen befolyást gyakorolna.

Bijan Djir-Sarai, a legkisebb kormánypárt, a liberális FDP főtitkára szerint a DAVA Erdogan németországi lobbicsoportja, amelyet szigorú megfigyelés alatt kell tartani.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images