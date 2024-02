Trump nyomában jár az argentin elnök: Jeruzsálembe helyezteti át hazája izraeli nagykövetségét

Az argentin elnök megbeszélést folytatott szerdán a jeruzsálemi miniszterelnöki hivatalban Benjamin Netanjahu kormányfővel, melyen a követség elköltöztetése mellett megvitatták közös üzleti vállalkozások létrehozását több területen, és az iszlamista Hamász terrorszervezetté nyilvánítását Argentínában.

A látogatáson Netanjahu a zsidó állam nagyszerű barátjának nevezte Mileit, és köszönetet mondott a novemberben megválasztott argentin politikusnak, amiért támogatja Izrael önvédelemhez való jogát. Netanjahu azt mondta, hogy mindketten a szabad piac „bajnokai”.

Együtt sokkal többet tehetünk. Osztozunk a jólét, a biztonság és a béke utáni vágyunkban. Tudjuk, hogy térségünkben és Önöknél is Irán jelenti a legnagyobb kihívást a békével szemben. Nagyra értékeljük az Önökkel folytatott biztonsági és diplomácia együttműködést

– hangsúlyozta az izraeli kormányfő.

Argentine President Javier Milei cried after praying at the Western Wall in Jerusalem yesterday.He then announced that he will move the Argentine embassy from Tel Aviv to Jerusalem. pic.twitter.com/Y7kzbn3Phz