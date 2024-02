Hatalmas stratégiai hibát készül elkövetni Zelenszkij - Egyetlen tollvonással összeomolhat az ukrán védelem?

A sikertelen nyári offenzíva után egymást követték azok a hírek, melyek alapján gyanítani lehet: megromlott a kapcsolat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Valerij Zaluzsnij, a fegyveres erők főparancsnoka között. Pillanatnyilag nagyon úgy néz ki, hogy a négy csillagos tábornok hamarosan menesztésre fog kerülni, ez pedig akár katasztrofális következményekkel is járhat Kijev számára.

Valerij Zaluzsnij 2021-ben lett az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, bő fél évvel kinevezése után pedig máris szembe kellett néznie az ország történelmének egyik legnagyobb fenyegetésével: Oroszország 2022 februárjában megpróbálta lerohanni hazáját.

Romló viszony

A tábornok 2023 nyaráig megkérdőjelezhetetlen szerepet játszott az ország védelmében: irányítása alatt az ukrán csapatok nemcsak megállítani voltak képesek az oroszok előretörését, de két igen látványos ellentámadásra is sort kerítettek Harkiv és Herszon megyékben, ráadásul olyan kellemetlen veszteségeket okoztak Moszkvának, mint például a Kercsi-szoroson átívelő híd ellen intézett két támadás, vagy a Moszkva cirkáló elsüllyesztése.

Tavaly nyárig Zaluzsnij pozíciója lényegében bebetonozottnak tűnt. Az ukrán lakosság rajongott érte, a nyugati katonai vezetők ódákat zengtek róla.

A sikertelen nyári-őszi ukrán offenzíva után azonban egyre-másra röppentek fel a hírek, melyek szerint Zelenszkij elnök egyre kevésbé bízik a hadsereg vezetőjében. Egyes források szerint Zelenszkij a haderőnek szóló utasításokat Zaluzsnij megkerülésével egyenesen Mikola Olescsuknak, a légierő parancsnokának, és Olekszand Szirszkijnek, a szárazföldi erők vezetőjének küldte ki.

Arról, hogy pontosan mi is történik Ukrajna két fontos vezetője között legjobb esetben is csak találgatni lehet. Az elméletek néhol egészen vad konspirációkba vezetnek, ugyanakkor két elképzelés logikus is lehet, és mindkettő katasztrofális következményekkel fenyeget.

Politikai ellenfél?

Az ország fegyveres erejét már-már meglepő sikerrel irányító Zaluzsnij kitörő népszerűségnek örvend Ukrajnában: a civilek, a katonák, a politikusok, de még a külföldi kollégák is rajonganak érte, ráadásul kéretlen-kelletlen Moszkva is elismerte, hogy veszélyes ellenfélnek számít.

Sok értelmezés szerint éppen a tábornok népszerűsége aggasztja Zelenszkijt. Bár az ukrán elnök a lakosság körében továbbra is népszerűnek számít, csillagát néha elhomályosítja a parancsnok ténykedése.

Zelenszkij ráadásul nagyon ingatag pozícióban van: bár a lakosság körében a háború alatt folyamatosan népszerű maradt, számos közvélemény-kutatás foglalkozik azzal, hogy az ukrán nép az ország egészének felszabadításáért bármeddig hajlandó lenne folytatni a háborút, az ukrán elnök azonban már valószínűleg rájött arra, hogy ezt a célt nem fogja a közeljövőben elérni az ukrán haderő.

Zelenszkij számára minden bizonnyal aggasztó a tudat, hogy támogatása egy tűzszünet esetén könnyen elillanhat, ráadásul minden bizonnyal tisztában van azzal is, hogy a kiábrándult lakosság a poszt-szovjet államokban gyakran nem a választóurnáknál fejezi ki az elégedetlenségét, hanem az utcákon téglákat hajigálva.

Egy esetleges tűzszünet után kirobbanó lázongás ráadásul éppen egy olyan esemény, amit Moszkva előszeretettel használ fel érdekérvényesítésre.

Ha elképzelünk egy olyan fiktív szcenáriót, amelyben Zelenszkij tűzszünetet köt Oroszországgal úgy, hogy az ország egészét nem szabadítja fel, a lakosság pedig emiatt lázadozni kezd, könnyen találhatunk egy olyan politikai szereplőt, akire potenciális vezérként tekinthetnek: a háborúban végsőkig helyt álló Zaluzsnijt, aki ha nem kerül leváltásra, továbbra is maga mögött tudhatja a fegyveres erőket.

Ez természetesen távolról sem jelenti azt, hogy a tábornok politikai babérokra törne (függetlenül attól, hogy egy választás esetén erre minden esélye meglenne), ilyen kijelentéseket mindezidáig nem is tett.

A helyzetet tovább rontja, hogy a fent felvázolt elméletben Zelenszkij egy hatalmát és az ország integritását féltő, de alapvetően reálisan, még ha veszélyesen is gondolkozó politikus szerepét tölti be. A másik népszerű elmélet ennél sokkal sanyarúbb sorsot jelez előre Ukrajnának.

A mindenhez értő bölcs vezér

Az elmúlt hónapokban arról is gyakran lehetett olvasni, hogy Zelenszkij azért elégedetlen Zaluzsnij munkájával, mert a tábornok nem hajlandó végrehajtani azokat az utasításokat, amiket nem talál kivitelezhetőnek.

Amennyiben az ukrán államfő valóban azért tervezi a tapasztalt parancsnok menesztését, mert az nem követi vakon az utasításait, úgy egy klasszikus hibába esik: az ország vezéreként elhiszi azt, hogy a hadvezetéshez is ért, ez pedig általában nagyon rosszul szokott elsülni.

Ennek a hibának az egyik leggyakrabban emlegetett példája éppen a második világháború: Adolf Hitler egymás után váltotta le azokat a parancsnokokat, akik nem értettek egyet a mindentudó vezér terveivel, míg a nagy rivális Sztálin, ha nem is bánt éppen kesztyűs kézzel a vezérkarral, a konkrét hadvezetésbe nem igazán szólt bele, csak a nagyokat hibázó tábornokokat távolította el pozíciójukból. A szovjet diktátor tanult a Téli-háborúból, ahol a politikai tisztogatásnak áldozatul esett tisztek helyét olyanok töltötték be, akik a feladatok ellátására alkalmatlanok voltak.

Zaluzsnij pedig a sikertelen nyári offenzívát figyelembe véve sem hibázott nagyot. 2022-ben az utánpótlási vonalak kellő megnyírbálása után két fronton gyakorlatilag megalázta az orosz hadvezetést, tavaly pedig gyorsan észlelte azt, hogy a sokat emlegetett nyári offenzíva nem fog eredményre vezetni és látványosan csökkentette a harcok intenzitását. Tavaly nyárra az orosz erők olyan mértékben meg tudták erősíteni állásaikat, hogy az ukrán parancsnok a rendelkezésre álló felszereléssel egyszerűen nem tudta áttörni a védelmet, az offenzíva első két hete is látványosan a puhatolózás kategóriájába esett, mintsem valós áttörési kísérletnek.

A helyzeten tovább ront az, hogy a nyári offenzívát már a nyugati elemzők szerint is Washington erőszakolta ki Kijevtől, mivel a további fegyverszállítmányokhoz eredmények felmutatását követelték. Az ukrán tisztek korabeli nyilatkozatai alapján nagyon valószínű, hogy ők nem rajongtak azért az ötletért, hogy pár tucat nyugati harckocsival és néhány száz páncélozott járművel nekigázoljanak az orosz aknamezőknek azért, hogy később még több fegyvert kaphassanak.

Az azonban látható, hogy a tábornok viszonya a sikertelen ellentámadás után romlott meg látványosan Zelenszkij elnökkel, így biztosra lehet venni, hogy az akciónak valamilyen mértékben befolyásolta Zaluzsnij megítélését.

Ha az államfő tényleg a nyári offenzíva miatt tervezi meneszteni, rendkívül sanyarú képet fest az ukrán felsővezetés állapotáról. Általános igazság az, hogy járvány alatt egészségügyi minisztert, háború alatt főparancsnokot és hadügyminisztert nem távolítunk el a pozíciójából. Olekszij Reznyikov volt hadügyminiszter a korrupciós botrányokba már belebukott, de ő inkább a katonai logisztikáért felelt, ami a rendelkezésre álló információk alapján nem is működött túl gördülékenyen. Zaluzsnij ezzel szemben egy abszolút kompetens katonai vezető, akinek az eltávolítását a fent felsorolt lehetőségeken kívül meglehetősen kevés tényező indokolná.

Hova tovább?

Bár a főparancsnok menesztése még nem hivatalos, az opció nagyon valószínű, függetlenül attól, hogy a nyugati hatalmak minden erejükkel igyekeznek erről lebeszélni Zelenszkijt. Az, hogy Zaluzsnijnak milyen szerepet szánnak eltávolítása után erősen kérdéses, de Kijev részéről az erőforrások elpocsékolásának netovábbját jelentené a sikeres tábornok kipöckölése a háborús gépezetből.

Zaluzsnij lehetséget utódjáról szintén csak találgatni lehet. Kézen fekvő, hogy az elnökkel jobb viszonyt ápoló Szirszkij, esetleg Olescsuk foglalja el a pozíciót, akik egyébként szintén felkészült és sikeres katonai vezetők, azt azonban fontos kiemelni, hogy ha Zaluzsnij nem tudta áttörni az oroszok védelmi vonalait, akkor erre a másik két tábornoknak is kevés esélye lesz.

Amennyiben Zelenszkij valóban azért meneszti a főparancsnokot, mert meglátása szerint jogászként és politikusként jobban ért a hadvezetéshez, mint tábornoka, az könnyen előidézheti az ukrán fegyveres alakulatok teljes összeomlását. A háború kirobbanása óta az ukrán államfő alapvetően reálpolitikusként ténykedett, de két évnyi brutális nyomás bármely ember valóságpercepcióját megváltoztathatja.

Ez egyelőre természetesen puszta találgatás. Kijev igyekszik bizalmasan kezelni a belső ügyeit, Zaluzsnij menesztése azonban komoly válsághelyzetet eredményezhet az országban. Ha mindez azért történik, mert nem értett egyet az elnök ötleteivel, az pedig már katasztrófával érhet fel. A helyzetet tetézi az, hogy ha a tábornok mégis megtarthatja a hatalmát, akkor is nyilvánvaló lesz, hogy Zelenszkij bizalma megingott benne, ez pedig a teljesítményén is meglátszódhat.

Nem véletlen szokták azt mondani, hogy a tábornokok megnyerni, a politikusok elveszíteni szokták a háborúkat.

