Komoly veszély leselkedik Trump kampányára: hamarosan megszülethet a döntés, ami mindent boríthat

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága ma hallgatja meg a szóbeli érveléseket abban az erős indulatokat kiváltó, Colorado államban indított ügyben, ami bajba sodorhatja Donald Trump volt amerikai elnök választási kampányát.

A Colorado állambeli legfelsőbb bíróság 2023 decemberében határozott úgy ítéletében, hogy Donald Trump nem indulhat az elnökségért az amerikai alkotmány értelmében, így Coloradóban el kell távolítani a nevét a szavazólapokról.

Trumpot azért zárták ki, mert a testület szerint hivatalban lévő elnökként felkelésben vett részt 2021. január 6-án, amikor támogatói megostromolták a Capitoliumot a választási eredmények megváltoztatása érdekében.



A 14. alkotmánykiegészítés értelmében, amelyet az amerikai polgárháború után fogadtak el, ugyanis nem tölthet be polgári vagy katonai hivatalt az, aki

„esküt tett az Egyesült Államok Alkotmányára, és ezután az Egyesült Államok ellen irányuló felkelésben vagy lázadásban vett részt.”

Miután az ítélet kizárta Trumpot az elnökválasztásból Colorado államban, a volt elnök fellebbezett, így a heves politikai indulatokat szító ügy szóbeli érveleséit ma hallgatja meg a szövetségi Legfelsőbb Bíróság - számol be az BBC. A per átpolitizáltsága miatt kérdéses, hogy a függetlenségük látszatát óvó bírák mennyire kívánják beleártani magukat egy ennyire kényes vitába. Bár korábbi bírósági tárgyalásain jelen volt – és olykor zavart is keltett vagy kiviharzott –,

Trump ezúttal kihagyja a kilenc bíró előtt zajló ülést.

Emellett nem csak Coloradóra nézve van hatása a döntésnek. Maine államban a választásokért felelős vezető tisztviselő zárta ki Trumpot a részvételből hasonló indokkal. A lépést az ottani bíróság azonban felfüggesztette addig, amíg nem születik szövetségi ítélet a coloradói perben.

Donald Trump jogi képviselői azzal érvelnek, hogy Trump nem vett részt lázadásban, illetve, hogy elnökjelöltekre nem vonatkozik az adott alkotmánykiegészítés. Ezen túl

ügyvédei szerint több millió szavazó jogfosztásához is vezethet, ha leveszik Trumpot a szavazólapokról.

Bár korábban Joe Biden teljes mértékben Trumpot nevezte meg a január 6-i ostrom felelőseként, ellenfele eltávolítását a szavazócédulákről a demokrata elnök sem támogatta.

Trump egy ettől független ügyben is fellebbezhet a szövetségi Legfelsőbb Bíróságnál, ugyanis egy pár napja született ítélet szerint nem illeti meg mentelmi jog az elnöksége alatt hozott intézkedésekkel kapcsolatban. Ezen kívül Trump ellen négy különböző büntetőper zajlik, illetve polgári eljárások is folyamatban vannak ellene.

Címlapkép forrása: Getty Images