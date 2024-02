Megkongatta a vészharangot Olaf Scholz: még fenyegetőbb világ jöhet, mint ami a hidegháború idején volt

Olaf Scholz német kancellár a The Wall Street Journal című amerikai napilapban csütörtökön megjelent írásában ismételten óva intette Ukrajna szövetségeseit attól, hogy felhagyjanak Kijev katonai és pénzügyi támogatásával, illetve csökkentsék azt, és figyelmeztetett az esetleges orosz győzelem súlyos következményeire.

Csütörtöki washingtoni útja előtt közzétett – indulása előtt Berlinben is elmondott – üzenetében Scholz arra kérte partnereit, hogy több katonai segélyt küldjenek Ukrajnának, közösen megadva a lehetőségét annak, hogy megvédje magát az orosz agresszióval szemben.

Ha nem cselekszünk, hamarosan egy olyan világban ébredhetünk fel, amely még instabilabb, fenyegetőbb és kiszámíthatatlanabb, mint a hidegháború idején volt

– írta Scholz az amerikai lapban.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a támogatások ellenére Ukrajna hamarosan súlyos fegyver- és lőszerhiánnyal szembesülhet. Hangsúlyozta továbbá, hogy míg az Ukrajnának folyósított pénzügyi kötelezettségvállalások egy része már kifutott, másokat azonban még lejártuk előtt meg kell hosszabbítani.

A mostani befektetéseink mellett eltörpülnének a hosszú távú következményei és költségei annak, ha nem sikerülne megállítani Putyin agresszióját

– vélekedett.

Scholz szerint most van itt az idő a NATO-szövetség megerősítésének megvitatására is. Emellett kiemelte: Németország, amely évtizedeken át elmaradt a katonai kiadásokra vonatkozó célkitűzésektől, most élen jár a védelmi képességek újjáépítésében.

Scholz arra is figyelmeztetett, hogy a nyugati demokráciák számára súlyos globális következményekkel járhat, ha nem támogatják kellőképpen a honvédő háborút folytató Ukrajnát.

Egy ukrajnai orosz győzelem nemcsak Ukrajna mint szabad, demokratikus és független állam végét jelentené, hanem drasztikusan megváltoztatná Európa arculatát is

– írta.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 08. Nagy katonai vállalkozásba kezd az Európai Unió, útra kelt a Hessen hadihajó

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images