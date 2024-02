Nagy katonai vállalkozásba kezd az Európai Unió, útra kelt a Hessen hadihajó

Diplomaták beszámolói szerint az uniós tagállamok vezetői döntést hoztak a katonai művelet megkezdéséről. Az európai hadihajók célja a teherhajók védelme a Vörös-tengeren a jemeni húszi lázadók támadásaival szemben.

A német haditengerészet Hessen nevű fregattja csütörtökön hajózott ki Wilhelmshaven kikötőjéből 240 katonával a fedélzeten.

Jan Christian Kaack, a haditengerészet felügyelője azt mondta,

évtizedek óta ez lesz egy német haditengerészeti egység legkomolyabb bevetése.

Megjegyezte, a kis drónoktól a ballisztikus rakétákig mindenféle fegyverrel történő támadással számolniuk kell. A 143 méter hosszú Hessen légvédelmi rakétákkal is fel van szerelve, amelyek akár 160 kilométeres hatótávolsággal is rendelkeznek. Radarjával egy Északi-tenger méretű légteret tud szemmel tartani. A Hessen fedélzete két helikopternek is helyet ad.

Az „Aspides” nevű uniós misszióban Németország mellett Franciaország, Olaszország és Görögország is részt vesz. A műveleti főhadiszállás a görög Lárisza szigetén lesz.

A húszik a Gázai övezet elleni izraeli támadással párhuzamosan kezdtek el hajókat támadni a Vörös-tengeren.

Ez a világ egyik legfontosabb hajózási útja, hiszen Ázsiából a Vörös-tengeren, majd a Szuezi-csatornán át haladnak a kereskedelmi hajók Európába.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság már hetek óta légicsapásokkal támadja az Irán által támogatott jemeni húszikat.

A Reuters szerint John Kirby fehér házi szóvivő bejelentette: pénteken Joe Biden amerikai elnök találkozik Olaf Scholz német kancellárral, akivel a húszik elleni műveletekről is tárgyalnak majd az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus mellett.

Címlapkép: A német haditengerészet Hessen nevű fregattja útnak indul a Vörös-tengerre 2024. február 8-án. David Hecker/Getty Images