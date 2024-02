Súlyos pletyka robbantotta fel az internetet: az orosz hadsereg is használni kezdte Elon Musk Starlinkjét

Több ukrán hadsereghez köthető forrás is arról ír, hogy az orosz hadsereg elkezdte használni Ukrajna területén belül a Starlinket, Elon Musk műholdas kommunikációs rendszerét – írja a Newsweek

Az ukránok szerint az oroszok az Egyesült Arab Emírségeken keresztül szerezték be a Starlinkhez való hozzáféréshez szükséges eszközöket, és mivel Elon Musk egész Ukrajna területén (a megszállt területeken is) engedélyezte a szolgáltatást, az oroszok rá tudnak csatlakozni. A Starlink-terminálok működéséhez szükséges személyes és céges adatokat és információkat az oroszok ciprusi összekötőcégeken keresztül táplálják be a rendszerbe.

Arról egyelőre nincs semmilyen bizonyíték, hogy Elon Musk, vagy a SpaceX tudna arról, hogy az orosz hadsereg is hozzáfér a Starlinkhez. Sőt, a hamis adatok használata alighanem a SpaceX megtévesztését szolgálja, így jó esély van rá, hogy az amerikai cég nem tud az orosz hadsereg trükközéséről.

A Starlink egy műholdas kommunikációs rendszer: a SpaceX körülbelül 4000 műholdat használ a hálózat biztosításához. A Starlink fontos szerepet játszik Ukrajna kommunikációs rendszerében: sokáig még a drónirányításhoz is ezt használta az ukrán haderő. Elon Musk a háború elején ingyen biztosított az ukrán haderő számára hozzáférést a rendszerhez és rengeteg Starlink-terminált is leszállított nekik, az elhúzódó konfliktus során azonban a Pentagon átvállalta az üzemelteti költségeket az afrikai-amerikai feltalálótól.

Címlapkép forrása: Chesnot/Getty Images