Bemutatta Kijev a fegyvert, mellyel meg akarják törni az orosz drónerőket

Sam Bendett biztonságpolitikai, drónipari szakértő osztott meg egy videót, melyen egy ukrán újságíró, Szerhij Flash beszél az orosz drónok által jelentett fenyegetésről.

Ukraine's Sergyi Flash is warning that Russians have more drones, and soon FPV drones will be able to hunt every individual Ukrainian soldier - therefore, each soldier should be armed with a specialized short-barrel anti-drone gun like the one in his video. pic.twitter.com/u3rpVJg5TV