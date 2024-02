Újabb fölényes győzelmekkel robog a végső meccs felé Donald Trump

Donald Trump korábbi amerikai elnök győzelmét hozta Nevada államban helyi idő szerint csütörtök este tartott republikánus párti előválasztás, amelyen arról döntöttek a párt választói, hogy ki legyen a republikánus elnökjelölt.

Donald Trump szinte kiütéssel, a szavazatok 99 százalékával megnyerte a Republikánus Párt nevadai jelölőgyűlését a CNN összesítése alapján. Trump mellett csupán egy kevésbé ismert párttársa, Ryan Binkley szállt ringbe, aki nem is tudott a volt elnök mellett labdába rúgni. Emellett Nikki Haley, Trump egyetlen érdemi ellenfele megszégyenítő vereséget szenvedett a héten Nevadában. Most nem csaptak össze, ugyanis Haley a csütörtöki jelölőgyűlés helyett a keddi előválasztáson mérettette meg magát.

Az MTI szerint aznap korábban Trump könnyedén megnyerte az amerikai virgin-szigeteki előválasztást is. A volt amerikai elnök 182 szavazatot, vagyis az ott leadott 246 voks 74 százalékát szerezte meg, megelőzve ezzel a republikánusok versenyében utolsó megmaradt riválisát, Nikki Haley volt ENSZ-nagykövetet, aki 64 szavazattal 26 százalékos támogatottságot szerzett.

Trump közel áll ahhoz, hogy megnyerje a republikánus jelöltséget, miután a múlt hónapban egymás után győzött Iowában és New Hampshire-ben is. A Republikánus Párt a következő előválasztást Dél-Karolinában tartja február 24-én, de a jelenlegi felmérések itt is Donald Trump magabiztos fölényét mutatják, annak ellenére, hogy Haley korábban az állam kormányzója volt.

A hivatalos elnökjelölt személyét az államok delegáltjai az előválasztások eredménye alapján véglegesítik. A republikánusok július közepén, míg a demokraták augusztus közepén tartják országos konvenciójukat. Az amerikai elnökválasztást és az általános választásokat november 5-én tartják.

Címlapkép forrása: Getty Images