Orosz származású parancsnok került az ukrán haderő élére – Mégis hogy jutottunk el idáig?

Hosszú hetek óta húzódó feszültség végére tett pontot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, amikor leváltotta az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Valerij Zaluzsnijt. A lépés már hetek óta érett, a két vezető közötti konfliktus hátteréről itt írtunk bővebben:

Miután Zelenszkij az X-en közzétette, hogy leváltotta Zaluzsnijt, nem sokkal később egy videót posztolt, amelyben bejelentette, új emberek kerülnek az ukrán hadvezetésbe, a főparancsnok pedig Olekszandr Szirszkij vezérezredes lesz.

Sikeres védelmi tapasztalattal rendelkezik – ő vezette a kijevi védelmi műveletet. Sikeres támadói tapasztalattal is rendelkezik – ez Harkiv felszabadításának művelete

– mondta Zelenszkij a videóban.

Today, I made the decision to renew the leadership of the Armed Forces of Ukraine.I am grateful to General Zaluzhnyi for two years of defense. I appreciate every victory we have achieved together, thanks to all the Ukrainian warriors who are heroically carrying this war on pic.twitter.com/GBj9gBI0vT