Hat kínai katonai repülőgép és négy hadihajó jelent meg Tajvannál

A védelmi minisztérium szerint a szombaton észlelt léggömbök 12 000 láb (3658 méter) és 35 000 láb (10 668 méter) közötti magasságban voltak. A tárca szerint a léggömbök közül hat átrepült Tajvan szigete fölött.

SZOMBATON HAT KÍNAI KATONAI REPÜLŐGÉPET ÉS NÉGY KÍNAI HADITENGERÉSZETI HAJÓT IS ÉSZLELT A SZIGET KÖZELÉBEN A MINISZTÉRIUM.

6 PLA aircraft and 4 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 1 of the aircraft entered Taiwans SW ADIZ. have monitored the situation and employed appropriate forces to respond. #ROCArmedForces