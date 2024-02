A Kreml és Elon Musk egy emberként tagadja az ukrán hírszerzés vádjait

Ez nálunk nem tanúsított rendszer, ennek megfelelően hivatalosan nem szállítható, és hivatalosan nem is szállítják. Ennek megfelelően hivatalosan semmilyen módon nem használható. Ezért talán nem kellene itt beleszólnunk a kijevi rezsim és a vállalkozó közötti vitába

– jelentette ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő.

Az ügy előzménye, hogy az ukrán katonai hírszerzés vasárnap azt mondta, a Starlink-rendszert például az orosz 83. légi támadó dandár is használja, amely a Donyeck megyei Kliscsijivka és Andrijivka városok közelében harcol.

Elon Musk vasárnap saját közösségi platformján, az X-en úgy reagált, a Starlinket sem közvetlen, sem közvetett módon nem adták el Oroszországnak.

Számos álhír azt állítja, hogy a SpaceX Starlink-terminálokat ad el Oroszországnak. Ez határozottan hamis állítás

– írta Musk.

