Elképesztően ciki hibát követtek el az orosz katonák: nagyon értékes fegyvert sikerült elbukni

A szatellites felderítés, drónok és más, hírszerzési képességek miatt folyamatosan mozgatja az orosz haderő az Ukrajna ellen használt méregdrága légvédelmi rendszereit: még a megszállt területek mélyén sincsenek biztonságban ezek az értékes eszközök a Storm Shadow rakéták és HIMARS rakétarendszerek miatt.

Egy Luhanszkba telepített Sz-350 Vityaz légvédelmi komplexum kezelői az éj leple alatt kezdték el mozgatni technikai eszközeiket, remélve, hogy ezzel el tudják kerülni az ukrán felderítő eszközök figyelmét. A taktika egész jónak bizonyult addig, amíg rá nem mentek véletlenül egy aknamezőre, ráadásul pont egy olyanra, melyet korábban az orosz haderő telepített egy esetleges ukrán támadás megfékezésére.

Luhansk Oblast, a Russian 50P6E TEL from an S-350 SAM system accidentally drove into a Russian minefield, hitting a mine. The vehicle was reportedly severely damaged, with Russian recovery crews unable to retrieve it due to the minefield. pic.twitter.com/nLbmQandO2