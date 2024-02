Lecsapott az ukrán Nemzeti Gárda: hatalmas robbanásban semmisült meg Oroszország egyik legveszélyesebb fegyvere

A leírás szerint az ukrán Nemzeti Gárda egyik drónegysége kiszúrta és üldözőbe vette az oroszok egyik legfélelmetesebb fegyverét, a „Perzselő Napfényt”, majd a rádobott robbanótöltet egy katasztrofális lőszerdetonációt okozott, teljesen megsemmisítve a fegyverrendszert.

Eastern Ukraine, a Ukrainian National Guard Baba Yaga drone chases down a Russian TOS-1A thermobaric MRL, dropping a mortar bomb on it. The TOS-1A suffered a catastrophic ammunition detonation. pic.twitter.com/jLdZrLTlNz