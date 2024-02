Nagy geopolitikai győzelmet aratott India, de még nem lehet felhőtlenül elégedett

Katarban nyolc indiai haditengerészeti tisztet ítéltek börtönbüntetésre miután kémkedéssel vádolta meg őket Doha. Az ügy komoly visszhangot váltott ki Újdelhiben, az indiai kormány ingerülten reagált a lépésre. A vezetés igyekezett elérni, hogy a megvádolt katonákat szabadon engedjék. Az erőfeszítések februárban értek célba, mind a nyolc tisztet elengedése mellett döntött a közel-keleti ország. Maradt azonban még a hindu hatalom számára megoldandó kémügy: Pakisztánban raboskodik egy korábbi indiai katonai vezető, Kulbhushan Jadav.

A döntés nagy sikert jelent Újdelhi számára, amelyet Narendra Modi a választások során is fel tud majd használni. Jadav ügye azonban ennél sokkal keményebb dió, ott egyelőre nem körvonalazódik semmilyen megoldás.

India tagadja a pakisztáni vádakat, azt mondja, hogy már nem ápol semmilyen kapcsolatokat a nyugalmazott tengerésztiszttel, ő egy egyszerű ember, aki Pakisztánban szeretne üzletelni.

Egy pakisztáni bíróság 2017-ben ítélte halálra Jadavot, majd 2019-ben a hágai Nemzetközi Bíróság arra kérte Iszlámábádot, hogy vizsgálja felül a döntését, valamit adjon konzuli hozzáférést a rabhoz. Közben Pakisztán azzal is vádolja keleti szomszédját, hogy gyilkosságsorozatot indítottak a muszlim országban. A támadások áldozatai között olyanok voltak, amelyeket Újdelhi terroristának bélyegez, valamint gyanúsan jó kapcsolatot ápoltak hasonló militáns alakulatokkal.

