Nem várt helyről kapott kritikát a NATO: Franciaország más megoldások felé kacsingat

A francia külügyminiszter az európai védelmi politika megerősítése mellett foglalást, amely szerinte a NATO-t kiegészítő "második életbiztosítás" lenne. Stéphane Séjourné ezt Donald Trump volt amerikai elnöknek a NATO-finanszírozásról és a közös védelemről tett legutóbbi nyilatkozataira válaszul fogalmazta meg.

Egy második életbiztosításra van szükségünk, nem a NATO helyett, nem a NATO ellen, hanem a NATO mellett

- mondta a francia diplomácia vezetője Párizsban hétfőn, német és lengyel kollégájával, Annalena Baerbockkal és Radoslaw Sikorskival tartott közös sajtótájékoztatóján. Megerősítette, hogy a NATO európai pillérére támaszkodva szükséges az európai védelem kiépítése, "hogy védelmi iparunk részeként európai eszközöket vásároljunk, és felkészüljünk konfliktus esetére".

Ez a történelem iránya

- jelentette ki a francia külügyminiszter, hozzátéve, hogy szó sincs beavatkozásról az amerikai választásokba, de fel kell készülni arra a lehetőségre, hogy a republikánus Donald Trump visszatér a Fehér Házba.

Stéphane Séjourné arra ösztökélte kollégáit, hogy "a pozíciók háborújáról térjünk át a megoldások háborújára". A külügyminiszter hozzátette, Franciaország megduplázta védelmi költségvetését.

Az atlanti szövetség nem egy biztonsági céggel kötött szerződés

- jegyezte meg Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter, aki azt is jelezte, hogy hamarosan az Egyesült Államokba látogat.

El fogom ismételni, hogy nem hagyjuk magunkat megosztani, az (európai stratégiai) autonómiának harmóniában kell fejlődnie az Amerikai Egyesült Államokkal. Az, hogy Európa komolyan gondolja a védelmet, a védelmi ipart, közös kihívás. És az amerikai elnökök erre ösztönöznek minket

- hangsúlyozta.

A német miniszter is azt hangsúlyozta, hogy "elő kell mozdítani a védelem és a biztonság unióját", miközben arra is emlékeztetett, hogy a NATO továbbra is "az európai biztonság gerince".

A három tárcavezető a háromoldalú együttműködésről elnevezett weimari háromszög formátumban találkozott. Párizs, Berlin és Varsó úgy véli, hogy az ebben a keretben megerősített együttműködésükkel megszilárdíthatják Európa pozícióját a nemzetközi színtéren, és hatékonyabban tudnak reagálni a közös kihívásokra.

Címlapkép forrása: Kira Hofmann/Photothek via Getty Images