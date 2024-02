Tényleg ekkora a baj? - Már a legféltettebb elitdandárját veti be Ukrajna

A védelem megerősítésére irányuló stratégiai lépés részeként Ukrajna egyik legelitebb egységét, a 3. rohamdandárt telepítik a város védelmére. A döntést Olekszandr Tarnavszkij dandártábornok, az Avgyijivkában állomásozó Tavrija-csoport parancsnoka jelentette be egy Telegram-üzenetben.

Az egyetlen ukrán szárazföldi dandár, amelyről biztosan tudjuk, hogy a múlt héten Kelet-Ukrajnában volt tartalékban

- írja a Forbes elemzője.

Tarnavszkij döntése jelentős kockázatokkal járó lépés, hiszen az orosz csapatok (a 2. és 41. hadsereg) az elmúlt hetekben jelentős sikereket tudtak felmutatni a térségben, és jelenleg az avgyijivkai védők utánpótlási vonalait fenyegetik.

A Forbes elemzője szerint ez a lépés (illetve Zaluzsnij eltávolításáva és Szirszkij kinevezéséve) Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelmű üzenete, hogy

az ukrán fegyveres erők a végsőkig harcolnak a településért - akár a potenciálisan magas veszteségek ellenére is.

A friss ukrán erők elsődleges feladata a várost átszelő, keleti-nyugati irányú Hrusevszkij utca biztosítása. A feladat végrehajtására kiszemelt egység pedig a tartalékban hagyott, december óta Kramatorszkban állomásozó 3. rohamdandár.

A mindössze 2000 fős dandár korábban Andrijivka felszabadításában jeleskedett, azóta pedig az újoncok kiképzésével foglalatoskodott - ráadásul időközben felszerelték őket M2 Bradley lövészpáncélosokkal is. Bár a dandár relatívan újnak számít (2022-ben jött létre), a dandárt az egykori Azov egységeinek összevonásával hozták létre, kiképzésében az egykori egység veteránjai működtek közre.

️A serviceman of the 3rd Separate Assault Brigade of the Armed Forces of Ukraine, standing next to a sandy American IFV M2A2 Bradley ODS-SA on one of the areas of the front. pic.twitter.com/caUFzydGYY