Hatalmas haditechnikai tudást osztottak meg szövetségeseikkel az oroszok – Máris bevetik az új fegyvereket

Átadták az oroszok a tudásukat a szír szövetségeseiknek a drónok használatáról. A technológia egyszerűsége miatt ez akár jelentős erőviszony változásokat is eredményezhet a polgárháborús országban.

Az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb újdonsága az volt, hogy a legegyszerűbb polgári drónok használata mennyire fontos lett a frontvonalon. Mindkét fél előszeretettel veti be az eszközöket, amelyek nagyon egyszerű megoldásokkal operálnak: jellemzően néhány nagyon egyszerű robbanószerkezettel vannak felszerelve, amellyel megközelítik a célpontot. Az egyik népszerű megoldás lényege, hogy a célpont fölé repülnek a drónnal, majd aknagránátot, gránátot dobnak rá, a másik népszerű megoldással pedig egyszerűen nekirepülnek a célobjektumnak egy (páncéltörő) robbanófejjel, ami a becsapódás hatására felrobban.

Az egyszerű és olcsó megoldás hatalmas károkat okoz mindkét félnek, mivel nagyon nehéz ellene védekezni, valamint a rendelkezésre álló mennyiség miatt nagyon könnyű pótolni.

A taktika számos katonai doktrínát írt át, szerte a világon országok sora jelentette be, hogy a drónok használatára koncentrálnak a jövőben.

️ BREAKING: Russia transferred the knowledge about FPV drone usage to the Syrian army.The Syrian army started using FPV drones on militants in Idlib.War is changing pic.twitter.com/ZJOeOx6RUy — Lord (Bebo) February 12, 2024

Nem meglepő, hogy az oroszok a szövetségeseikkel is megosztják az elmúlt két évben megszerzett ismereteket: a szíriai kormányerőkhöz is eljutott a technológia. A polgárháborús országban az utóbbi időben kvázi nyugalom honolt, a kisebb csetepatékon kívül drámai változások nem voltak. Az új technológia alkalmazása azonban jelentősen változtathat ezen: egyszerű, olcsó, könnyen beszerezhető eszközökkel könnyű ellátni a fegyvereseket, ráadásul kifejezetten mélyen célba lehet vele találni a frontvonal mögött. A friss felvételek szerint a kormányerők már el is kezdték alkalmazni az drónokat, ráadásul a videó megmutatja a technológia igazi erősségét is: a könnyű manőverezhetőség miatt könnyen utána lehet menni a fedezékbe vonuló objektumoknak is.

Címlapkép forrása: Bruce Bennett/Getty Images