Újult erővel fut neki Peking a világhódító terveinek – Az egyik legnépesebb országban terjeszkednek

Januárban a nyugat-afrikai országban járt Vu Peng afrikai ügyekért felelős kínai diplomata, hogy a Nigériában megvalósítandó beruházásokról tárgyaljon. A megbeszéléseken elhangzott, hogy Peking továbbra is elkötelezett a térségi beruházások tekintetében, ezért jelentős támogatást adnak Abujának a Kaduna és Kano között felépítendő vasútvonalhoz. A keleti nagyhatalom 85 százalékban járul hozzá a projekt pénzügyi hátteréhez, a fennmaradó összeget a helyi költségvetésből teremtik elő.

Változást jelent Kína stratégiájában, hogy Peking próbálja a finanszírozást kereskedelmi alapokra helyezni.

Korábban pekingi állami China Eximbank lett volna a hitelnyújtó intézet, viszont az új elképzelés szerint a helyét a Kínai Fejlesztési Bank veszi át. Korábban a 203 kilométeres vasútvonal építési költségét 1,2 milliárd dollárban határozták meg, ezt azonban felül kellett vizsgálni. A felek abban állapodtak meg, hogy Peking 973 millió dollárral, míg Abuja 380 millió dollárral járul hozzá a beruházáshoz.

Lagos-Ibadan Railway, Abuja-Kaduna Railway, Kano-KadunaRailway, built by companies, are becoming the main choice for many people during this New Year holiday. will continue to promote the modernization of railways in Africa and inject vitality into this continent! #Nigerian