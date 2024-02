Videó: Szentpétervárt vette célba egy ukrán drón, de szembe találta magát egy orosz Mi-24-essel

Az elmúlt hetekben több alkalommal is célba vette Szentpétervárt és térségét, a Leningrádi területet az ukrán nagy hatótávolságú drónképesség: Kijev 800-1000 kilométer hatótávolságú Bober és Scythe drónjai főleg olajfinomítókat támadnak.

Úgy néz ki, a kezdeti meglepetés után az orosz védelmi képesség kezd adaptálódni a fenyegetéshez: az elmúlt pár órában egy felvétel is megjelent, melyen az látható, hogy reagál az orosz légierő az ellenséges támadásra.

A közelgő ukrán drónt valószínűleg egy szárazföldi telepítésű radar mérte be, majd felszállt egy Mi-24-es harci helikopter, hogy el is fogja azt. Az incidensről készült felvételen nem látható, hogy az orosz gép le tudta-e szedni az ukrán légi eszközt.

️A Mi-24 helicopter of the Russian Air Force pursues a Ukrainian kamikaze drone in the sky over the Leningrad region pic.twitter.com/3jnfxT7Ph0