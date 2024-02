Egyre bonyolódnak az atomhatalom választásai: börtönben ülő exelnök pártja szerezte a legtöbb szavazatot, kormányra mégse kerülhetnek

Pakisztán politikai életében jelentős változás következett be, amikor az ország két vezető politikai ereje, a PMLN és a Pakisztáni Néppárt (PPP) bejelentette, hogy koalíciós kormányt szeretnének alakítani.

A lahori sajtótájékoztatón Shahbaz Sharif, a PMLN volt miniszterelnöke és Asif Ali Zardari, a PPP volt elnöke mellett további négy politikai párt képviselői is részt vettek. A PMLN ezen az eseményen hivatalosan is Shahbaz Sharifot jelölte a miniszterelnöki posztra, amit Bilawal Bhutto Zardari, a PPP elnöke is támogatott.

A választások eredményei alapján egyértelművé vált, hogy egyik párt sem szerezte meg az önálló kormányalakításhoz szükséges többséget.

A PPP 54 mandátummal a harmadik helyen végzett Imran Hán Pakisztán Tehreek-e-Insaf (PTI) pártja és a PMLN mögött, melyek rendre 102 és 73 mandátumot szereztek.

Imran Hán, az ország egyik legnépszerűbb politikusa a börtönből üzente meg, hogy pártja - amely független jelöltekkel indult - az egyetlen parlamenti helyet birtokló Majlis Wahdat-e-Muslimeen (MWM) párttal fog összeállni, miközben határozottan elutasította a PPP-vel vagy PMLN-nel való koalíció lehetőségét.

Hán emellett figyelmeztetett arra is, hogy a kormányalakítást ne "lopott szavazatok" alapján végezzék el, ami szerinte súlyos következményekkel járna mind a közvélemény megítélésére, mind pedig az ország gazdasági stabilitására nézve.

Pakisztánban a fegyveres erők gyakran működnek "királycsinálókként", a Hán vezette PTI működését is igyekeztek minden módon ellehetetleníteni. A krikettsztárból lett kormányfőt tavaly zárták börtönbe, idén pedig összesen 24 év szabadságvesztésre ítélték.

A pakisztáni törvények értelmében a parlamentnek 21 napon belül össze kell ülnie a választások után annak érdekében, hogy új miniszterelnököt válasszon.

Címlapkép: PTI párti tüntetők az észak-pakisztáni Pesavarban február 10-én. A címlapkép forrása: Hussain Ali/Anadolu via Getty Images