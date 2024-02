Kettévágták az oroszok Avgyijivkát

A videón az látható, amint az ukrán katonák egy amerikai gyártmányú MaxxPro MRAP nehézgéppuskájával lövik az oroszokat, geolokáció alapján azonban kiderült az is, hogy a lövöldözésre a város nyugati határában található épületek környékén került sor.

Puh confirmed. is cut in two by the Russians mobile now, but I guess you can follow. #Avdiivka