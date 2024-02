Kongatja a vészharangot Amerika: van egy terület, ahol egyszerűen túl naggyá vált Kína hatalma

Jennifer Granholm, az amerikai energiaügyi miniszter úgy látja, egyes ásványi anyagok piacán túlságosan nagy hatalommá vált Kína, ez pedig az Egyesült Államokban és a világ többi részén is veszélyezteti a zöldenergiára való átállást - írta meg a CNBC

Az Egyesült Államok energiaügyi minisztere, Jennifer Granholm úgy látja, Kína túlhatalommá vált a kritikus fontosságú ásványok piacán. Granholm szerint a nikkel, a réz, a lítium és a kobalt nélkülözhetetlenek a megújuló energiaforrások felé való áttérésben, hiszen kulcsszerepet játszanak az elektromos járművek, szélturbinák és napelemek gyártásában.

Kína valóban jelentős befolyást gyakorol ezen ásványi anyagok piacán, hiszen az ország felelős a világ ritkaföldfém-ásványok és -anyagok termelésének mintegy 60%-ért. Az Egyesült Államok tisztviselői ezt stratégiai kihívásnak tekintik.

Ez az ellátási lánc egyik olyan eleme, amely miatt kifejezetten aggódunk az Egyesült Államokban. Nem akarunk túlzottan hagyatkozni olyan országokra, amelyek értékeit nem feltétlenül osztjuk"

- emelte ki Granholm.

A miniszter arról is beszélt, hogy mit tehet az Egyesült Államok a kínai függőség ellensúlyozása érdekében. Egyebek mellett felülvizsgálnak egy 150 éves bányászati törvényt, illetve kiemelte továbbá a nemzetközi együttműködés fontosságát is az ellátási lánc diverzifikálása terén. Ebben Ausztrália és Kanada is partnerekké váltak.

Granholm elismerte: bár az együttműködést fel lehetne gyorsítani, az Egyesült Államokon belüli termelés növelése több időt igényelne.

Határozottan úgy érezzük, hogy mind a kitermeléssel, mind a kritikus ásványi anyagok feldolgozásával foglalkozni kell"

- erősítette meg Granholm azt az elképzelést, mely szerint külső forrásoktól való túlzott függőség nélkül kell biztosítaniuk azokat a nyersanyagokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy Amerika előre lépjen a tiszta energiagazdaság felé vezető úton.

Címlapkép forrása: Ashley Cooper/Construction Photography/Avalon/Getty Images