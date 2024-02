Szakértők: az oroszok elvileg megtalálták a módját, hogyan kerekedjenek felül a harctéren, valami mégis hibádzik

Kosztantin Masovec ukrán katonai szakértő szerint az oroszok a mély hadművelet szovjet elmélete alapján akarják újra mozgásba hozni erőiket a harctéren, de az ukrán képességek miatt ez eddig nem nagyon sikerült nekik – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet keddi jelentése