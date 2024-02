Elképesztő veszteségek árán törnek előre az orosz csapatok – Részletes adatok jöttek

Az elmúlt napokban az orosz csapatok jelentős áttöréseket értek el a kelet-ukrajnai városért vívott csatában. A közeljövőben az is lehetséges, hogy akár sikerülhet a régóta tervezett átkaroló hadműveletek is, amelyet az ostrom kezdetétől igyekeznek elérni. A sikereknek azonban komoly ára van, az orosz csapatok súlyos veszteségeket szenvedtek a manőverek során. Eddig csak megközelítőleges információk álltak rendelkezésre az arányokról, most viszont OSINT-elemzők adataira támaszkodva jelent meg egy összehasonlítás.

Ez azt jelenti, hogy a számokat harctéri fotók, videók alapján rakták össze, melyek megjelentek az Avgyijivka körüli harcokról. A valós veszteség mindkét oldalon súlyosabb lehet.

Russia losing everything trying to take Bahkmut, err I mean Vuhledar, sorry I mean Avdiivka. pic.twitter.com/vNEHsM0Qk6