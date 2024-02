Kelepcébe kerülnek az ukrán védők – Friss térképen az orosz áttörés

A 2023 októberében induló nagyszabású orosz hadműveletek eleinte csak lassan haladtak, kisebb területi nyereségeket értek el a város ostromában. Az már a kezdetektől világos volt, hogy az oroszok igyekeznek átkarolni a települést, ezzel teljesen bekeríteni az ukrán védőket. Az erőfeszítések ellenére ez az elképzelés nem járt sikerrel, viszont a védelmi vonalakat máshol több helyen áttörték. Ez lehetőséget adott az oroszoknak arra, hogy kisebb bekerítéseket végezzenek.

Az egyik ilyen lehetőség dél felől alakult ki, ahol a támadók benyomultak Avgyjivkába.

Mivel ezzel párhuzamos területeken szintén áttörést értek el az oroszok, ezért a déli szektorban reális lehetőség lett, hogy körbe zárják a védőket.

Eastern Front - Avdiivka ️ Russian forces have achieved additional progress towards the encirclement of the Avdiivka garrison. The Zenit stronghold itself is 500 meters away from being taken into a pocket. pic.twitter.com/SmGzAdJKTo