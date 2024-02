Titkos orosz képességektől retteg Amerika, kelepcébe kerülnek az ukrán védők Avgyijivka ostrománál – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Portfolio 2024. február 15. 11:57

Az amerikai Kongresszus hírszerzési testülete komoly nemzetbiztonsági kockázatot fedezett fel, az ügy most a Fehér Házban van. A kérdés egész Amerikát lázban tartja most, szivárognak az információk. A hírek szerint az Egyesült Államok attól tart, hogy Oroszország a világűrbe juttatna atomtöltetet. A hónapok óta tartó avgyijivkai hadműveletek az elmúlt hetekben felgyorsultak, az oroszok több helyen is áttörték az ukrán védelmet. Most úgy tűnik, hogy sikerülhet kelepcébe zárni az ukrán állások egy részét. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.