Zöld utat kapott a balti Maginot-vonal – Előkerült egy titkos orosz terv a NATO-országok lerohanására

A Balti államok védelmi miniszterei jóváhagytak egy átfogó tervet egy kiterjedt erődítményhálózat létrehozására. Ennek célja az esetleges orosz agresszióval szembeni védelem megerősítése. A kezdeményezés arra irányul, hogy elrettentse és elhárítsa minden lehetséges katonai betörést Északkelet-Európában.

Észtországnak 338 kilométer hosszú közös határa van Oroszországgal. Ez sűrű erdőkkel és vizes élőhelyekkel tarkított terep, az objektumok a védelmi stratégiában kiemelt szerepet kapnak.

Tallinn bejelentette, hogy több mint 600 bunkert építenek meg egy esetleges moszkvai invázió elleni elővigyázatosságból.

Susan Lilleväli, az észt védelmi minisztérium védelmi felkészítésért felelős államtitkára egy sajtótájékoztatón kiemelte ezeknek az erődítéseknek a jelentőségét.

A megszállt területek visszaszerzése rendkívül nagy kihívást jelent és költséges

– mondta Lilleväli, hivatkozva az Ukrajnában zajló konfliktusra. A projekt költségvetése becslések szerint 60 millió eurót (64,7 millió dollárt) tesz ki.

A balti államok döntése reakció arra a felismerésre, hogy orosz agresszió esetén nem szeretnének csupán a NATO gyenge pontjaként funkcionálni. Lilleväli szerint ez az új védelmi vonal összeegyeztethető a NATO felülvizsgált stratégiájával és annak célja a katonai konfliktus megelőzése stratégiai elrettentés révén. Az észt védelmi tárcavezető kiemelte:

ezek az erődítmények úgy lettek tervezve, hogy lassítsák vagy megakadályozzák az ellenséges erőket a balti országok határvidékén való gyors előrenyomulásban.

A Litvánia, Lettország és Észtország közötti koordinációnak kulcsszerepe van a potenciális biztonsági rések megszüntetésében.

Az építendő észt bunkerek föld alatti kocka alakú betonszerkezetek lesznek lövészárkokkal összekötve. Ezek nemcsak harci célokra szolgálnak majd, hanem menedékül is akár tízfős egységek számára a tüzérségi támadások idején. A prototípusok fejlesztése jelenleg folyamatban van; tesztelésük még ebben az évben várhatóan megtörténik, az építkezési munkálatok pedig 2025 elején kezdődhetnek.

