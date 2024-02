Felvételek: csúnya bakit vétettek az ukrán harckocsizók, odalett egy feltuningolt Leopard 2-es

Manapság már igencsak ritkán lehet látni az ukrán fronton Leopard 2-es harckocsikat: a német gyártmányú tankok nagyon fontos szerepet játszottak Ukrajna nyári offenzívájában, de mára rengeteg köztük megsemmisült, súlyos sérüléseket szenvedett, javításra szorul.

Most mégis felbukkant egy Leopard 2-es a frontvonalon: a harcjármű Pobjeda körül indult csatába. A német tank vezetője azonban nem vett észre kanyarodás közben egy hatalmas gödröt, a harckocsi ebbe orral belehajtott, majd teljesen beakadt. Műszaki mentőjármű híján a harckocsi kezelői feladták az eszközt, majd gyalog visszavonultak.

A gödröt egyes források szerint egy orosz FAB légibomba csinálta, a tankot pedig később megsemmisítette egy orosz drón, ezekről azonban nincsen bizonyíték. Ha a harckocsi valójában nem semmisült meg, könnyen menthetőnek tűnik, amint ezt a harctéri helyzet megengedi.

A abandoned German supplied Leopard 2A4(2A4V to be exact, seen by its Kontakt-1 ERA) near Pobeda, after driving into a FAB hole.The crew seems to have escaped.The Source claims that they destroyed it later on, and will release footage soon. @Rebel44CZ