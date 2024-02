Elmondta a tényfeltáró újságíró, hogy ölhette meg Putyin legnagyobb ellenfelét

Grozev régóta foglalkozik Oroszországgal és az orosz állam súlyos nemzetközi botrányokat kiváltó ügyeivel: egyebek mellett fontos részt vállalt az Ukrajnában lelőtt maláj utasszállító, a montenegrói puccskísérlet és Alekszej Navalnij ellenzéki politikus 2020-as mérgezésének felderítésében.

A bolgár származású újságíró most a CNN-nek azt mondta:

Navalnijt valószínűleg megmérgezték a börtönben, az erre vonatkozó bizonyítékok begyűjtése folyamatban van.

Arra is kitért, hogy ha téves is a hipotézise és Navalnij a rossz börtönkörülményekbe halt bele, akkor is Vlagyimir Putyin és az orosz állam felelős a haláláért.

Kifejtette: Navalnijt az orosz törvényeket is sértő módon, egy éven belül 300 napig tartották magánzárkában, alig adtak neki enni, nem részesítették megfelelő orvosi ellátásban sem.

A legtöbb nyugati vezető Vlagyimir Putyint vádolja Navalnij halálával: az orosz ellenzéki aktivista tegnap vesztette életét egy Északi-sarkhoz közeli börtöntáborban. Oroszország hivatalos magyarázata szerint a fogvatartott egy váratlanul fellépő vérrögbe halt bele.

Címlapkép forrása: Evgeny Feldman for Alexei Navalny's campaign / Handout/Anadolu Agency/Getty Images