Gyűlnek a viharfelhők Joe Biden körül - Mi lesz, ha megvalósul a vészforgatókönyv?

Az utóbbi napokban az amerikai belpolitika középpontjába került Joe Biden amerikai elnök életkora és szellemi frissessége. Múlt héten hozták nyilvánosságra azt az ügyészi jelentést, amely a Biden tulajdonában lévő titkosított dokumentumokkal kapcsolatosan készült, ez pedig földrengésként rázta meg a demokrata elnök újraválasztási kampányát. Eszerint Biden emlékezőképessége ugyanis „jelentősen korlátozottnak tűnik”. A politikus jelöltsége csak ettől a jelentéstől talán még nincs veszélyben, de a novemberi választásokig még bármi megtörténhet. Nem kizárt, hogy a választáshoz közelítve még valamelyik vészforgatókönyv is valósággá válik majd, sőt az is lehet, hogy nem Biden lesz a demokrata zászlóvivő jelölt.

Joe Biden amerikai elnök 2024 novemberében, bő két héttel a következő elnökválasztás után fogja betölteni 82. életévét. Ha újraválasztják egy második ciklusra és az egészsége is úgy engedi, akkor

Biden 2029 januárjában, azaz a második elnöki mandátuma lejártakor a 86. születésnapja megünneplésén is túl lesz.

A demokrata veterán már eddig is történelmi rekordernek számított, hiszen 2020-ban 78 évesen iktatták be elnöknek, így nyolc évet vert az elődjére és egyben az előző csúcstartóra, Donald Trumpra. A két politikus között egyébként négy év van, azonban a választók véleményét mérő kutatásokban sokkal feltűnőbbek az aggályok Biden egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban.

„Egy bakigép vagyok”

Joe Biden mindig is ismert volt az olykor jópofának és emberinek, máskor kínosnak és kellemetlennek, vagy akár sértőnek nevezett viselkedése és félrebeszélése miatt. Volt, hogy egy kinevezésre váró miniszter feleségét ölelte át hátulról szorosan; vagy miközben megtapsoltak egy kerekesszékes politikust, megkérte, hogy álljon fel a többiek kedvéért. De amióta elnökként a figyelem középpontjába került, világszerte híre ment azoknak az malőröknek, amikor elesett biciklivel, vagy az elnöki repülőgép lépcsőjén, vagy a színpadon, miután megtartotta beszédét.

Biden saját beismerése szerint is egy bakigép, ráadásul gyerekkorában dadogással küzdött, amit sikerült mérsékelnie. Szóbeli hibái és tévesztései a mai napig mégis rendszeresen szerepelnek az újságok címlapjain, ezekről szinte lehetetlen egy teljes listát összeállítani. Csak az elmúlt hét folyamán például összekeverte Emmanuel Macront egy korábbi, már halott francia elnökkel, François Mitterrand-nal, illetve Angela Merkel volt német kancellárt is összemosta a szintén elhunyt elődjével, Helmut Kohllal.

A kérdés az, hogy mekkora mértékben köszönhetőek ezek a baklövései a mindenkori személyiségének, vagy inkább az öregedés mutatkozó jeleiről van-e szó.

Biden ugyanolyan lenne, mint Trump?

Biden 2020-as elnökválasztási (és a dolgok jelenlegi állása szerint 2024-es) riválisa, Donald Trump szintén hajlamos pontatlanul fogalmazni: csak a közelmúltban összekeverte Orbán Viktort és Recep Tayyip Erdoğan török elnököt, illetve felcserélte Nancy Pelosi volt demokrata képviselőházi elnököt fő republikánus ellenfelével és egyben volt ENSZ-nagykövetével, Nikki Haley-vel. Trump korábban elutasította az összehasonlítást Bidennel: azt állította, hogy ha ő mond valami megkérdőjelezhetőt, az nem baki, hanem szándékos, de

„ha Biden valami hülyeséget mond, az azért van, mert hülye."

Biden és Trump nyilvános szereplései valóban egészen más megítélés alá esnek, Trump ugyanis a legtöbb megfigyelő szerint ma is ugyanolyan energikus beszédeket tart kampányeseményein, mint évekkel ezelőtt. Mindazonáltal ez kevésbé mondható el Bidenről, akiről az a benyomás alakult ki, hogy kerüli a rizikós helyzeteket (idén zsinórban másodjára nem adott interjút az amerikaifutball-liga döntője előtt). Ezáltal az amerikai választók is máshogy értékelik és érzékelik az egészségi állapotukat, illetve alkalmasságukat az elnöki hivatalra.

Egy vasárnap publikált kutatás szerint az amerikaiak túlnyomó többsége (59%) mindkettejüket túl öregnek tartja, hogy egy újabb elnöki ciklust elvállaljanak. Ezen túl csak Trumpot a válaszadók csupán 3 százaléka tartja az életkora miatt alkalmatlannak, míg csak Bident az amerikai polgárok 27 százaléka nem látná szívesen újabb négy évig az Ovális Irodában a kora miatt. Tehát, ha összeadjuk mindazokat, akik Bident idősnek gondolják,

az amerikaiak 86 százaléka szerint túl öreg, hogy elnök legyen, ami igazán lesújtó képet mutat róla.

Egy korábbi kutatás is ezt támasztja alá, mivel a jelenlegi demokrata államfő mentális és fizikai állapotát sokkal rosszabbra értékelik az amerikaiak, mint Trumpét. Bident csak a válaszadók 23 százaléka tartja egészségügyileg alkalmasnak az elnöki hivatalra Trump 46 százalékával szemben. Az amerikaiak azonban Trumpot elsősorban nem életkora, hanem kiszámíthatatlan személyisége és veszélyessége miatt gondolja alkalmatlannak. Mindent összevetve egyértelmű, hogy a két jelölt kora továbbra is kampánytéma lesz. Nem véletlen, hogy Trump republikánus kihívója, Nikki Haley mindkettejüket ezzel támadja, azt javasolva, hogy 75 év felett szellemi teszt alá vessék a politikusokat.

Donald Trump és Joe Biden részt vesz az utolsó elnökjelölti vitán a Belmont Egyetemen 2020. október 22-én a Tennessee állambeli Nashville-ben. Forrás: Chip Somodevilla/Getty Images

Ez robbantotta ki a Biden életkora körüli spekulációt

Először nem tűnhet témába vágónak, hogy február 8-án napvilágot látott Robert Hur különleges ügyész jelentése, akit azzal bíztak meg bő egy évvel ezelőtt, hogy folytassa le a vizsgálatot a Biden irodájában és otthonában talált titkosított dokumentumok ügyében. Hurt a legfőbb ügyész és egyben igazságügyi miniszter, Merrick Garland kérte fel a nyomozás vezénylésére, akiről Garland akkor azt állította, hogy szerinte biztosan „pártatlanul és sürgősen” fogja lebonyolítani a nyomozást. Az egyébként republikánus Hur szövetségi ügyészként dolgozott 2007 és 2014 között, majd 2018-ban Donald Trump nevezte ki az ügyészség marylandi hivatalának élére, amit 2021-ig vezetett.

Hur jelentése végül óriási port kavart a Biden emlékezőképességét firtató rész következtében, nagyobbat, mint a jogi következtetések miatt. Bár a riport alapján Biden szándékosan birtokolt és osztott meg titkosított nemzetbiztonsági anyagokat azután is, hogy lejárt alelnöki mandátuma 2017-ben, nem emeltek ellene vádat. Robert Hur viszont nem tett szívességet Bidennek, amikor „jelentősen korlátolt” emlékezőképességét feszegette: részben azért sem javasol bírósági eljárást az elnök ellen, mert Biden valószínűleg

„egy szimpatikus, jószándékú, idős, rossz memóriájú emberként mutatkozna be az esküdtszék előtt, ahogyan azt a vele készült interjúnk során is tette.”

A Fehér Házban kiverte a biztosítékot, a republikánusok rárepültek

A nyomozati anyag megjelenése után Joe Biden egy hirtelen bejelentett sajtótájékoztatón utasította vissza az emlékezőképességét érő kritikákat.

„Jószándékú vagyok. És idős vagyok. Tudom, hogy mi a fenét csinálok. Én állítottam talpra ezt az országot”

– reagált az ügyész mondataira. Biden felháborodott azon, hogy a riport szerint olyan személyes dolgokra nem emlékezett, hogy mikor volt alelnök, illetve, hogy mikor hunyt el a fia.

„Hogy a pokolban merészeli ezt felhozni?”

– kelt ki magából az elnök, reagálva a vádakra, hogy nem emlékezett Beau Biden 2015-ös agytumor miatt bekövetkezett halálára. Biden hozzátette, hogy az önkéntesen vállalt, több órás interjújára pont a Hamász Izrael elleni támadása utáni két napban került sor, és a nemzetközi válság kezelése miatt tűnhetett összeszedetlennek. Bár az elnök mostani sajtótájékoztatóján be akarta bizonyítani mentális rátermettségét, annak végén mégis Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökre mint mexikói államfő hivatkozott.

A Demokrata Párt a riport hatására azonnal ellentámadásba lendült, hogy hiteltelenítsék a Biden szellemi frissességét érő vádakat.

Az esetet sok demokrata a 2016-os elnökválasztás napja előtt röviddel bejelentett FBI nyomozás újraindításához hasonlította, ami szerintük igazságtalan módon Trump malmára hajtotta a vizet az emailbotrányba keveredett Hillary Clintonnal szemben. (Bár közben Clinton úgy nyilatkozott, hogy a Biden öregsége miatt felmerült kétségek szerinte legitimek, amit bölcsességként eladva az elnök még a javára is fordíthatna). Kamala Harris alelnök ezzel szemben politikai célzatúnak, valamint „indokolatlannak, pontatlannak és nem helyénvalónak” nevezte a jelentés készítőjét és állításait. De Robert Hur mellett a Biden által kinevezett főnökét, Merrick Garland legfőbb ügyészt sem kímélték, amiért szerintük átesett a ló túloldalára, és túlságosan is függetlennek szeretett volna tűnni a kormányzattól.

Mindenesetre a republikánusok próbálják a lehető legnagyobb hasznot húzni az ügyből: bejelentették, hogy

a képviselőház igazságügyi bizottsága március 12-én meghallgatja Robert Hurt az ügyben,

akit arra is megkértek, hogy adja át a Bidennel készült interjúk felvételeit és átiratait. Várhatóan tehát ott sem a dokumentumok kezelése lesz a középpontban, hanem a személyes alkalmassága körüli vita.

Robert Hur egy korábbi sajtótájékoztatón mint szövetségi ügyész. Forrás: Zach Gibson/Getty Images

Biden kiszállhat a versenyből?

Az események hatására az utóbbi időben több publicisztika is megjelent az Egyesült Államokban Biden lehetséges kiszállásáról a kampányból. A New York Times például több olyan írást is közölt, amelyek kétségbe vonták Biden képességét egy újabb elnöki kampány végrehajtására. Emellett szerkesztőségi véleménycikkükben úgy fogalmaztak:

Biden célja az volt a sajtótájékoztatóján, hogy „biztosítsa a közvéleményt arról, hogy emlékezőképessége rendben van, és amellett érveljen, hogy Robert Hur túllőtt a célon; ehelyett az elnök még több kérdést vetett fel kognitív épsége és temperamentuma kapcsán.”

Nate Silver, a FiveThirtyEight online újság alapítója már novemberi elemzésében arról írt, hogy ha Biden nem képes egy megszokott kampányt végigcsinálni – rengeteg utazással, napi több helyszínnel, eseménnyel és beszéddel – akkor a jelenlegi közvélemény-kutatási adatok tükrében nagyobb kockázat lenne nem lecserélni, mint lecserélni őt. „A demokraták hatalmas kockázatot vállalnának Biden leváltásával – de a jelölésével is hatalmas kockázatot vállalnak. Ebből nincs kiút” – tette hozzá Silver. A legtöbb cikk azonban kiemel egy fontos tényt:

Joe Bidennek saját magának kellene úgy döntenie, hogy kiszáll az előválasztási versenyből,

amit eddig egyeduralkodóként vezet. És bár a befolyásos párttársai bizonyosan tudnának nyomást gyakorolni rá, ha akarnának, a Politico cikke szerint Biden kitartásához és egójához nagyban hozzájárult, hogy huszonéves korában lett szenátor, majd többször (1988-ban és 2008-ban is) sikertelenül indult az elnökségért, míg végre össze nem jött neki. Miközben 2020-ban még "átmeneti" jelöltként hivatkozott magára, ez alapján Bidennek tetemes fordulatot kellene vennie, hogy hónapokon belül önként visszatáncoljon az újraválasztási kampánytól.

A világ szeme a demokrata nagygyűlésen lenne

A legtöbb vélemény szerint, ha Biden mégis bejelentené, hogy mégsem indul újra elnöknek, erre a legmegfelelőbb időpont az után lehet, hogy véget ért a delegáltakért folytatott előválasztási küzdelem. Az előválasztást Biden gyakorlatilag már úgyis megnyerte: az államok nagy részében már lejárt a jelentkezési határidő, arról nem is beszélve, hogy Biden bezsebelte eddig az összes delegáltat – akiknek a zöme egy hónapon belül ki lesz osztva. Így érdemi előválasztási kihívóra már nem kell számítani.

A Demokrata Párt tagjai az előválasztást követően Chicagóban fognak összegyűlni idén augusztusban, hogy a fix delegáltak leadják szavazatukat az őket megszerző jelöltre.

Biden itt jelenthetné be, hogy „szabadon engedi” őket, a delegáltjai és a párt képviselői pedig kötöttségek nélkül választhatnának helyette valakit; egy szóval szabad lenne a pálya bárkinek.

Valószínűleg jókora káoszt és meglepettséget szülne elsőre a döntés, de pozitív értelemben felkavarhatja az eléggé népszerűtlen Trump-Biden páros által uralt belpolitikai állóvizet, és felvillanyozhatja a szavazókat egy új jelölt személye.

Ezután pedig, ahogy minden esetben, addig szavaznának a delegáltak a színpadra lépő jelöltekről, amíg egyikőjük meg nem szerzi a szavazatok egyszerű többségét. A demokratáknál léteznek úgy nevezett szuperdelegáltak is (a republikánusoknál nincsenek), akik lényegében magas rangú pártvezetők és választott tisztségviselők. A szabályok szerint ők nem szavazhatnak az első körben, de az utána következő körökben már szabadon voksolhatnak – így a párt elitjének is fontos befolyásoló ereje lehet, ha nem egyértelmű az első körben az elnökjelölt kiléte.

Kamala Harris, Joe Biden, Gretchen Whitmer michigani kormányzó és Cory Booker New Jersey-i szenátor (balról jobbra) egy kampánygyűlésen 2020. március 9-én Detroitban, Michigan államban. Forrás: Scott Olson/Getty Images

Kik ülnek a kispadon?

Bár nem járna kockázatok nélkül, ha Biden a nagygyűlésen szabadjára engedné a delegáltjait, visszatekintve hasznos stratégiai döntésnek is bizonyulhatna, hiszen így a demokraták megúsztak volna egy hónapokon át tartó véres előválasztási küzdelmet, ami Biden időben történő visszalépését követte volna. Ez alatt egymást és a hivatalban lévő elnököt kellett volna folyamatosan sározniuk, de ehelyett gyorsan, mint egy ragtapaszt tudnák letépni a Biden jelöltsége okozta problémákat. Azaz pár napon belül meg is lenne az új elnökjelöltjük, aki mögött felsorakozhat az egész párt. Ráadásul Biden is olyan elnökként vonulhatna be a történelembe, aki a saját érdekeit félretéve képes volt a demokraták hosszútávú érdekeit nézni (pláne, ha az új jelölt ezután megnyerné az elnökválasztást).

Az érem másik oldala viszont az, hogy ha rosszul sülne el a dolog, Bidennek kéne elvinnie a balhét a párt belső vitáiért vagy későbbi választási kudarcáért. Továbbá az új jelölt "antidemokratikus" kiválasztása könnyen válthatna ki ellenérzést a szavazókban, hiszen a demokrata delegáltak és a pártelit az előválasztást megkerülve, az emberek feje fölött döntene az elnökjelölt személyéről. Nem is említve azt a hatalmas kihívást, hogy

csak három hónap lenne hátra a novemberi elnökválasztásig, így óriási nehézséggel járna egy új jelölt és egy választási kampány felépítése a nulláról.

Mindenesetre több demokrata politikus nevét is belengették, mint lehetséges alternatíva, ha Biden nem indulna újra. Az egyértelmű B opció Kamala Harris alelnök lenne, de ő Bidenhez hasonlóan kifejezetten alacsony népszerűséggel küzd. Így a legtöbb helyen Gavin Newsom kaliforniai, Gretchen Whitmer michigani, Josh Shapiro pennsylvaniai vagy Andy Beshear kentuckyi kormányzó nevét emlegetik, de felmerült Cory Booker New Jersey-i, illetve Raphael Warnock georgiai szenátor, valamint Pete Buttigieg közlekedési miniszter is mint potenciális beugró. Azonban a demokrata szavazóbázis gerincét adó afro-amerikai választók szemszögéből igazán visszás fogadtatást kaphat, ha az afrikai és indiai felmenőkkel rendelkező Kamala Harrisszel szemben egy fehér politikus lenne a végső befutó.

A jelenleg fennálló helyzet, miszerint Biden versenyben marad, majd az augusztusi nagygyűlésen hivatalosan is megnevezik jelöltként, szintén okozhat a jövőben bonyodalmat:

ha a novemberi választás előtt történne valami Bidennel , akkor a pártszabályzat értelmében a Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) jogosult a párt nagygyűlését követő üresedés betöltésére , miután a pártbizottság elnöke konzultál a demokrata kormányzókkal és a kongresszusi vezetéssel,

, akkor a pártszabályzat értelmében , miután a pártbizottság elnöke konzultál a demokrata kormányzókkal és a kongresszusi vezetéssel, viszont, ha már újraválasztották Bident novemberben, és ezután lenne képtelen felvenni a hivatalát januárban, akkor a XX. alkotmánykiegészítés értelmében valószínűleg Kamala Harris megválasztott alelnök töltené ki az elnöki ciklust, mivel rá szállna át a megválasztott elnök tisztsége.

Joe Biden amerikai elnök beszédet mond a COVID-19 elleni védekezési és oltási programról, miközben Kamala Harris alelnök hallgatja a Fehér Ház rózsakertjében 2021. május 13-án. Forrás: Alex Wong/Getty Images

Természetesen, ha Biden egészsége és támogatottsága sem indul látványos lejtmenetnek, akkor elkerülhetőek ezek a baljós alternatívák. Ami biztos, hogy még ha nem is mutatkozik rájuk nagy esély, bármelyik fiktív vészforgatókönyv esetén precedens nélküli és olykor alkotmányjogilag zavaros vizeken evezne az Egyesült Államok. És még csak a demokraták oldaláról beszéltünk. Ne feledjük közben, hogy

akár a republikánusok is kerülhetnek hasonló helyzetbe Donald Trump jelöltsége miatt.

Ha nem egészségügyi okokból, akkor esetleg azért, mert a volt elnökre akár letöltendő börtönbüntetést is kiszabhatnak valamelyik bírósági ügyében.

Címlapkép: Joe Biden amerikai elnök a sajtó munkatársainak kérdéseire válaszol, mielőtt a Marine One helikopterrel elindul a Fehér Ház gyepéről 2024. január 18-án Washington D.C.-ben. Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images