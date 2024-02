Olyan fegyvert épít Oroszország, amely teljesen megbéníthatja Amerikát – Alapjaiban változhatnak meg a háborúk

Szerda este pár órára komoly rettegés lett úrrá Amerikán: a Képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke egész egyszerűen kiposztolta a testület X-oldalára, hogy „súlyos nemzetbiztonsági fenyegetés” leselkedik Amerikára, a Fehér Ház rendkívüli ülést fog tartani. A riasztó üzenet hatására sokan attól kezdtek el félni, hogy támadás készül Amerika ellen, az oknyomozó újságírók viszont résen voltak és pár órán belül megfejtették a rejtélyt. Amerikát senki nem akarta megtámadni, viszont a fenyegetés nem kevésbé komoly: az amerikai hírszerzés szerint Oroszország fel akarja fegyverezni a világűrt, azzal a céllal, hogy egy potenciális konfliktus esetén meg tudják bénítani az Egyesült Államok katonai kommunikációs rendszereit és stratégiai csapásmérő eszközeit. Ha igazak az információk és sikerrel járnak az orosz kísérletek, az űrben is elkezdődhet a fegyverkezési verseny Oroszország és Amerika közt.

Komoly nemzetbiztonsági fenyegetés

„Ma a Képviselőház Állandó Hírszerzési Testülete tájékoztatta a Kongresszust egy komoly nemzetbiztonsági fenyegetésről. Arra kérjük Joe Biden elnököt, hogy azonnal oldja fel a fenyegetésre vonatkozó információkat, hogy a Kongresszus, a kormány és a szövetségeseink nyíltan tudjanak arról egyeztetni, hogyan válaszoljunk erre a fenyegetésre”

– ezt a sejtelmes, mégis aggasztó üzenetet lehetett olvasni szerda este a Képviselőház hírszerzési tanácsának hivatalos X-oldalán, a testület elnökének, Mike Turner republikánus képviselőnek aláírásával.

Az amerikai közösségi oldalak felrobbantak a bejelentés miatt, sokan amiatt kezdtek el aggódni, hogy támadás készül az Egyesült Államok ellen.

A Fox és a CNN riporterei körülbelül egy órán belül kiderítették, hogy erről nincs szó:

Oroszország „csak” egy „nukleáris" fegyvert akar fellőni a világűrbe, mellyel amerikai műholdakat tudnak megbénítani.

Az amerikai közvélemény erre megnyugodott, pedig a fenyegetés nem kevésbé súlyos: a világűr felfegyverzése teljesen új fejezetet jelenthet az egyre intenzívebb szuperhatalmi fegyverkezési versenyben.

Miért olyan nagy szám ez?

Egyelőre keveset tudni a most még csupán kísérleti stádiumban lévő orosz fegyverről, még az sem ismert, hogy pontosan mit jelent a hírszerzési jelentésekben szereplő „nukleáris” kifejezés. Az is lehet, hogy atomfegyverekkel akarnak az oroszok amerikai műholdakat kilőni, ahogy az is lehet, hogy valamilyen atomreaktorral felszerelt műholdat, űrállomást akarnak fellőni Föld körüli pályára. A legfrissebb infók szerint a fegyver lényege nem is a robbantás, hanem az elektromágneses hullámok generálása lenne.

Ami szinte biztosan ismert: a fegyver elsődleges célja az Oroszországgal ellenséges országok műholdjainak semlegesítése, a fő célpont nyilván az Amerikai Egyesült Államok.

Azt is tudni, hogy a fegyvernek nem célja a Föld felszínének támadása.

Ettől függetlenül mindez rendkívül nagy veszélyt Amerikára, a Nyugatra és talán az egész világra, mert egy ilyen fegyver

meg tudja bénítani a globális GPS-hálózatot, megnehezítve ezzel nem csupán a civil, de a katonai navigációt is,

megnehezítve ezzel nem csupán a civil, de a katonai navigációt is, tönkre tudja vágni az amerikai haderő katonai kommunikációs rendszerét, ami kihat a gyalogsági alakulatok működésétől kezdve az irányított tüzérségi fegyverek célkereső képességén keresztül egészen a nukleáris fegyverek működéséig mindenre,

ami kihat a gyalogsági alakulatok működésétől kezdve az irányított tüzérségi fegyverek célkereső képességén keresztül egészen a nukleáris fegyverek működéséig mindenre, egy atomrobbanás elektromágneses hullámokat generál, amely egész országok áramellátását béníthatja meg,

amely egész országok áramellátását béníthatja meg, az űr felfegyverzése miatt az űrkutatást megnehezítő űrszemét mennyisége nagyon megnőhet a Föld körül, ez különösen igaz abban az esetben, ha netán aktív harci cselekmény is történik bolygónk körül.

Fontos hangsúlyozni: mindez akkor valósulhat meg, ha az orosz védelmi minisztérium valóban lefejleszt, rendszerbe állít egy ilyen eszközt és az egész netán még hatékonynak is bizonyul. Egyelőre erről nincs szó: John Kirby amerikai nemzetbiztonsági szóvivő egyértelműen kimondta, hogy

Moszkva új fegyvere még csak fejlesztési, kísérleti stádiumban van.

Egyáltalán nem biztos tehát, hogy valaha is elkészül ez a fegyver, mindenesetre fejlesztése aggasztó folyamatokat indíthat el.

Fegyverkezési verseny

Már az orosz-ukrán háború előtt látható volt, hogy új fegyverkezési verseny indul az Egyesült Államok és Oroszország (illetve Kína) közt, az új „űrfegyver” fejlesztése viszont új fejezetet nyithat a fegyverfejlesztések dinamikájában.

Ezzel kapcsolatosan két dolgot fontos megjegyezni:

a hidegháború során már láthatók voltak hasonló kísérletek mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok részéről,

mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok részéről, az űr felfegyverzését számos nemzetközi egyezmény tiltja.

A másodikkal talán fölösleges is foglalkozni, mivel Oroszország teljesen egyértelműen fittyet hányt vagy egy tucat nemzetközi megállapodásra, akkor és azóta, hogy megindította az Ukrajna elleni inváziót. Nem látszik, miért mondanának le egy ilyen stratégiai előnyről most, hogy a Moszkva iránt ápolt nemzetközi bizalom talán visszafordíthatatlanul elveszett.

Az első viszont érdekes tényező, már csak azért is, mert a hidegháborús példák jól megmutatják, miért nehéz, drága és talán nem túl hatékony feladat egy ilyen fegyver lefejlesztése.

A Guardiannak és a Politicónak nyilatkozó szakértők arról beszéltek, hogy az Egyesült Államok már 1959-ben fejlesztett olyan fegyvert, mellyel műholdakat tudtak lelőni, a Szovjetunió pedig az 1970-80-as években kísérletezett nukleáris fegyverek űrbéli alkalmazásával, telepítésével.

Végül Moszkva anno azért tett le az utóbbi ötletről, mert az űrben elműködő atomfegyverek rájuk is veszélyesek lettek volna: az irányíthatatlan radioaktív sugárzás és az elektromágneses impulzus ugyanúgy veszélyezteti a szovjet / orosz szatelliteket, illetve a Földön található energiaellátó létesítményeket, ahogy veszélyezteti ez az amerikai létesítményeket is.

A szakértők úgy látják: ezen megfontolások miatt továbbra is alacsony az esélye annak, hogy Oroszország most valóban nukleáris fegyverekkel akar szatellitekre vadászni, hiszen, ahogy a hidegháború során, úgy most is adottak a technológiai feltételek a fegyver működtetéséhez, a robbanás hatásai azonban továbbra is kontrollálhatatlanok.

Ettől függetlenül abszolút nem kizárható, hogy fegyverkezési verseny indul a szárazföldről vagy katonai repülőgépekről indítható, nem nukleáris, műhöld-elleni rakéták fejlesztésében,

Egyébként ez szintén nem teljesen újkeletű dolog. A hidegháború alatt számos ilyen fejlesztés futott, a legismertebb talán az amerikai ASM-135-ös és a szovjet 30P6 Kontakt, ezek vadászrepülőgépekről indítható rakéták, de a szovjet tudósok kísérleteztek például lézerfegyverrel is.

A rendszerváltás után Kína 2007-ben, Amerika 2008-ban, Oroszország pedig 2021-ben lőtte le saját műholdját, így elmondható, hogy mindhárom katonai szuperhatalom rendelkezik, legalább kísérleti szinten, ilyen képességgel. Bár az ENSZ 2022-ben betiltotta ezeket a teszteket, ez a határozat nem kötelező érvényű, így teljesen reális, hogy a következő években új lendületre kap majd a műholdak elleni fegyverek fejlesztése.

Szintén kérdés a szatellit-elleni-elleni fegyverek, védelmi rendszerek fejlesztése. Ha ugyanis az űrre is kiterjed a fegyverkezés, gondoskodni kell a kulcsfontosságú műhöldak megvédéséről, az ellenséges szatellit-vadász fegyverek semlegesítéséről.

Ha így folytatódnak a dolgok, elkerülhetetlen lesz, hogy ha nukleáris fegyverek nem is, de lézerfegyverek, gépágyúk, rakétarendszerek települnek majd a világűrbe, nemzetközi egyezmények ide vagy oda.

Ezzel pedig akárhogy is nézzük, egy potenciális nagyhatalmi konfliktus esetén, a történelem során először, a világűrre is kiterjedhet a háború.

Címlapkép forrása: ESA - Stephane Corvaja via Getty Images. A címlapkép illusztráció.