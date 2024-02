Egy nap alatt oda lehet az ukrán nyári offenzíva egyetlen kézzel fogható nyeresége - Betörtek az oroszok Robotinébe

A jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező Rybar blog szerint az orosz csapatok behatoltak Robotine faluba, melynek pillanatnyilag a központjában dúlnak harcok.

Russian troops continue their offensive on Robotyne. Motorized rifle units and paratroopers have reached the southern outskirts of the village and gained a foothold there. The fighting is now taking place in the central part of the village. pic.twitter.com/6cTWAM02ob