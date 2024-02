Európai katonai hatalommal barátkozik Tajpej – Elrettentenék Kínát a szándékaitól

Tajvan egy 79,2 millió dolláros megállapodást kötött Franciaországgal, amelynek a lényege, hogy Párizs felújítja a sziget Lafayette-osztályú fregattjait – számolt be a hongkongi South China Morning Post.

Tajvan attól tart, hogy Kína a közeljövőben nagyszabású támadást indít a sziget területe ellen, ezért szeretnének olyan katonai képességeket kiépíteni, amely alkalmas lehet Peking elrettentésére. A kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) egyre nagyobb fenyegetést jelent Tajpejre, állandóan megközelítik a szigetet vízi és légi járművekkel.

A haderőfejlesztési törekvések következő állomása az lesz, hogy a franciák felújítják a tajvani Lafayette-osztályú fregattokat.

A lépés mindenképpen szükséges volt a kapacitások megerősítése miatt, ugyanis a járművek egyre elavultabbak lettek. A szerződés értelmében Párizs 2026-ig köteles leszállítani a szükséges alkatrészeket. Tajpejben azt tervezik, hogy 2030-ig az összes hasonló típusú hadihajót felújítják, ez összesen hat járművet érint.

A fregattokat még 1991-ben vásárolta Tajvan, amely akkor kiváltotta Kína haragját. Peking ugyanis a saját területének tekinti a szigetet, a helyi politikai vezetést pedig rendszeresen „szeparatistának” nevezi. A kínai fenyegetés ellenére számos ország fenntart kapcsolatot a szigettel, még akkor is, ha nem ismeri el azt hivatalosan. Franciaország is hasonlóan áll hozzá a kérdéshez, Peking intelme ellenére is köt katonai szerződést Tajpejjel.

Korábban a keleti nagyhatalom már sikeresen blokkolta francia üzletet, mivel a tiltakozás hatására először fegyverrendszerek nélkül szállították le a hadihajókat.

A nyugati országok jelentik a 23 milliós sziget fő támogatóit, a legnagyobb partnere egyértelműen az Egyesült Államok. Washington korábban többször biztosította a tajpeji politikai vezetést, hogy ez esetleges invázió esetén a segítségére sietne, és segít megvédeni Tajvant. A hasonló képességek fejlesztésével úgy kalkulálnak a szigeten, hogy talán sikerül elrettenteni Kínát egy nagyszabású támadástól. A szakértők szerint kérdéses, hogy az erőfeszítések elegendőek lesznek-e egy tényleges átfogó támadás esetén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images