Friss térkép jött: így néz ki a frontvonal azután, hogy az oroszok győztek Avgyijivkánál

A hétvégén kivonult az ukrán haderő Avgyijivkából, az orosz hadsereg több mint öt hónapnyi ostrom után elfoglalta az apró donyecki várost.

A War Mapper friss térképet közölt: ezen az látható, hogy a frontvonal kitolódott egészen a nyugati szomszédos településig, Lasztocskinyéig.

Ukraine weekly update: is now in control of the entirety of the City of Avdiivka.With advances over the past months putting increased pressure on supply to the city, initiated a withdrawal just over a week ago. The withdrawal was completed at the end of this week. pic.twitter.com/tTTcRT7sz3