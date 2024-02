Régóta csendes frontszakaszon lendült támadásba Oroszország - Már be is hatolhattak az egyik nagy nehezen megszerzett ukrán településre

Napokkal Avdijivka bevétele után nagyon úgy tűnik, hogy az orosz csapatok megindultak a Zaporizzsjában található Robotine falu irányába is. Az orosz kormányzati és katonai kapcsolatokkal rendelkező, általában megbízható információkat közlő Rybar blog X-bejegyzése szerint a katonák már be is hatoltak a településre.

The pace of the offensive on Zaporizhzhya is growing. Russian troops have entered Rabotyne. Their task is to level the front line at Novodanilovka and reach Orekhov. pic.twitter.com/lxrGeEhOqn

Az ukránpárti Defender OSINT fiók szintén hasonló híreket közölt: az ukránok feladták a nehezen megszerzett falu déli és nyugati részén található védelmi állásaikat. Valószínű, hogy a harcok pillanatnyilag a település határain folynak.

Ukrainian Forces are claimed to have now Withdrawal from Defensive Positions to the South and West of Robotyne in the Zaporizhzhia Region following a Significant Assault by Russian Mechanized Infantry with the Support of Tactical Air and Armor; Russian Ground Troops appear to pic.twitter.com/TWpBW25H3N