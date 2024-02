Elvesztette az egyik csúcsfegyverét Amerika - Jemen fölött veszett nyoma a gépnek

Amerikai tisztségviselők annyit erősítettek meg, hogy az MQ-9 Reaper, egy többnyire megfigyelő és felderítő célokra használt, 20 méter szárnyfesztávú, pilóta nélküli repülő eszköz a tengerbe esett. Ezt azzal egészítettek ki, hogy a drón nemzetközi légtérben tartózkodott, nemzetközi vizek fölött, amikor lezuhant.

A jemeni húszik egy szóvivője hétfőn azt állította, hogy az amerikai katonai eszközt légvédelmük semmisítette meg, és azt mondta, hogy a drón rakétával volt felfegyverezve és ellenséges küldetést teljesített. A közlés szerint a légvédelem Nyugat-Jemen Hodeida kikötővárosa közelében avatkozott be.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az amerikai eszközt a húszi fegyveresek lőtték le, akkor a tavaly november után ez a második eset, amikor MQ-9-es drón ellenséges támadás áldozatává válik. Az eszköz értéke 32 millió dollár, különlegessége, hogy mintegy 27 órán keresztül tud a levegőben tartózkodni, a megfigyelő, felderítő célok mellett, fegyvert is képes szállítani.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) hétvégén arról számolt be, hogy szombaton sikeres légicsapásokat hajtottak végre húszi célpontok ellen, köztük első alkalommal víz alatti drón ellen.

A húszik vasárnap eltaláltak egy Belize-i zászló alatt az Ádeni-öböl és a Vörös-tenger között hajózó, Bulgáriába tartó kereskedelmi hajót, amelynek legénységét sikeresen kimenekítették. A jemeni fegyveresek állítása szerint a vegyi anyagot szállító hajó elsüllyedhet, nyugati források ezt nem erősítették meg. Hétfőn egy amerikai tulajdonban álló görög zászló alatt közlekedő hajó is vészjelzést adott le támadás miatt az Ádeni-öbölben.

Frissítés: a húszi lázadók közzétettek egy videófelvételt, amin állítólag a Reaper lelövése látható.

| : The Houthis released footage of what they say is the moment of the downing of a US MQ-9 Reaper UCAV with a SAM missile over Al Hudaydah Governorate in western Yemen on February 19. The parts of the wreckage pulled out of the water were also shown. #Yemen