Hát itt meg mi történik? – Egy amerikai páncélos sorra lövi ki a nyugati fegyvereket Ukrajnában

Ukrajna a múlt héten jelentette be, hogy az orosz erőkkel vívott súlyos, több hónapig tartó harcok után visszavonul a donyecki Avgyijivka városából. A döntésre azután került sor, hogy a várostól északkeletre átszakadt a frontvonal, és a hét végére már a bekerítés veszélyével kellett szembenézniük a város délebbi részeit védő ukrán alakulatoknak.

A visszavonulás azonban egyáltalán nem ment zökkenőmentesen. Korábban kiderült, a súlyosabb sérülteket, és egy harcképtelenné vált M2 Bradley lövészpáncélost is kénytelenek voltak hátrahagyni.

A mostani – állítólag a visszavonulásról készített felvétel – azt hivatott bemutatni, hogy egy M2 Bradley 25 milliméteres Bushmaster gépágyúja megsemmisít egy ukrán Leopard-ot (az orosz X-fiók szerint egy 2A6 variánst) és egy másik Bradley-t.

Ukrainian Infantry Fighting Vehicle Bradley ends their Leopard 2A6 German tank and another BradleyInitially, the military equipment was hit hard by the RuAF. The AFU finished them off to prevent from becoming a Russian trophies. pic.twitter.com/5pC614d5Jo