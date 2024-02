Nagyot bakiztak az orosz katonák: amatőr hiba miatt veszett el egy félelmetes BMPT Terminátor

Az ukrán haderő súlyos lőszerhiányban szenved, ezért az oroszok most minden frontszakaszon támadnak: ehhez komoly mennyiségű technikai eszközt vontak össze a donyeci és zaporizzsjai fronton.

Sztaromajorszkétől alig 10 kilométerre történt, hogy az orosz katonák „elrejtettek” néhány harcjárművet egy teljesen nyitott, talán eredetileg mezőgazdasági gépeknek kialakított raktárban, az ukrán drónok viszont megtalálták őket.

Az ukrán drónerők összehangolt támadást indítottak a raktár ellen: megsemmisült több orosz páncélozott harcjármű és teherautó, köztük egy igazán ritka BMPT Terminátor gyalogástámogató harcjármű is.

Video from Ukraines Bulava strike unit showing FPV strikes on Russian armor in a warehouse. Notably, cheap nets over the entrances likely could have prevented these losses. https://t.co/XCHnP1zGcg