Az EU megszavazta a 13. szankciós csomagot Oroszországgal szemben

Az Európai Unió a hét közepén jóváhagyta a 13. szankciócsomagját Oroszországgal szemben, amint azt az EU belga elnöksége megerősítette a X közösségi média platformon, ezzel visszaigazolva azokat az információkat, amelyeket korábban a Reuters hírügynökség is közölt.

Az EU nagykövetei elvi megállapodásra jutottak egy újabb szankciócsomagról, amelyet Oroszország Ukrajna elleni agressziójának keretében fogadtak el. A belga elnökség szerint ez "az EU által eddig elfogadott legátfogóbb" intézkedéscsomag.

A friss csomag közel 200 szervezetet és egyént fog felvenni a listára, de új ágazati intézkedéseket nem tartalmaz.

A csomagot hivatalosan is jóváhagyják Oroszország Ukrajna elleni inváziójának második évfordulója, február 24-e előtt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözölte a csomag elfogadását. "Az összesen 2000 tagot számláló listával magasan tartjuk a nyomást a Kremlre" - mondta von der Leyen az X-en.

A szankciós csomag elfogadása azt jelenti, hogy Magyarország sem élt kifogással a szavazás során, egyhangúan átment ez a szankciós kör is.

